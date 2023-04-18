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國際油價挫跌2% 金價跌破2,000美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周一（17日）下跌2%左右，因為美元走強，而且投資人考量聯準會（Fed）可能在5月升息的問題，這可能會抑制經濟復甦的希望，進而抑制了這種大宗商品近期的漲勢，金價也回跌至2,000美元以下。

油價下跌2%左右

布蘭特原油6月期貨跌1.55美元，跌幅1.8%，收每桶84.76美元；西德州原油5月期貨跌1.69美元，跌幅2.1%，收每桶80.83美元。

這兩大原油期貨合約先前已連漲四周，是自2022年中期以來最長連漲走勢。

不過，美元周一走強，使以美元計價的石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「美元走強，這顯然為石油帶來了一點壓力。」交易人士押注聯準會5月將再升息1碼。

另外，由於利潤率萎縮，一些亞洲煉油商考慮減少原油加工量，顯示這個地區的石油需求不振。全球柴油市場疲軟更是加劇了市場的需求擔憂。

黃金跌至2,000美元以下

黃金逆轉漲勢，現貨黃金價格下跌0.4%，報每英兩1,995.42美元，盤中一度上漲多達0.6%；美國黃金期貨收於2,007美元，下跌0.4%。

Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示，美元走強和債券殖利率上升，以及對近期漲勢的一些獲利回吐，都為黃金帶來壓力。

但他說，黃金的趨勢仍然是向上的，「我不會對黃金在未來幾周內創下新的紀錄高點感到驚訝」。

現貨白銀跌1.4%至每英兩24.99美元，白金漲0.4%至1,048.36美元，鈀金漲3.4%至1,554.85美元。

金價 聯準會 油價

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