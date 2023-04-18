G7會議：德國外長批評中國推動自己的規則

（德國之聲中文網）貝爾博克本周一（4月17日）在日本長野表示，德國在該地區的伙伴國現今就已親身體驗到，中國如何日益想要用自己的規則來取代現存的普遍有約束力的國際規則。日本外相林芳正此前呼籲在對待北京的問題上采取一致立場。

貝爾博克就中國在印太的違規行為舉例稱，中國對該地區的海警船只和漁船使用軍用激光，忽視仲裁裁決，填海造島。

貝爾博克表示，如果事關違反國際法，那麼，德國不能為了與中國經濟合作的利益而“閉上雙眼”。在台灣問題上，這位綠黨籍政治家表示：“我們在此明確指出，如果出現違反國際法，那麼，歐洲不能視而不見。”

貝爾博克：歐洲不能僅限於捍衛自身和平秩序

這位德國外長強調與那些“相信以規則為基礎的國際秩序”的國家進行跨地區合作的重要性。她說，歐洲國家不能“退縮到我們的蝸牛殼裡”。歐洲不能僅限於捍衛歐洲自身的和平秩序。

為期兩天的G7外長會議尋求在對華立場上達成一致。日本外相林芳正表示，國際社會正處在一個歷史轉折點上。他呼籲G7向世界展示強大的團結，捍衛“以法治國家為基礎的國際秩序”。G7包括德、法、意、日、加、美、英。

在G7外長會議期間的雙邊會談中，也向外展示一致立場。美國國務卿布林肯表示，迄今的對話“都使我們的立場更為靠近”。法國外長科隆納表示：“我們是一致的，我們向世界明確發出同樣的信號。”

G7外長會議期間，美國一艘戰艦穿過台灣海峽。美國海軍方面稱，周日，米利厄斯號（USS Milius）驅逐艦“例行”通過台灣海峽。這是1月以來美國海軍首次在台灣海峽的行動。

上周，北京結束了為期三天的環台灣軍事演習，對台灣進行包圍演練。

烏克蘭戰爭：打擊向莫斯科提供武器的行為

除中國和台灣問題之外，烏克蘭戰爭也是此次G7外長會議的首要日程。貝爾博克表示，支持基輔的聯盟去年得到前所未有的加強。“在我們的幫助下，烏克蘭過去數月挺住了俄羅斯的能源戰爭和冬季攻勢。”

這位德國外長說，沒有人知道俄羅斯何時願意和談，“但我們作為G7盡全力讓烏克蘭有能力自由地決定其未來。”她說，目標是“持久、公正的和平”，而不是“墳墓般的死寂，獎賞侵略者的暴行。”

G7外長宣布“加強”對俄羅斯的制裁，但沒有提及具體措施。他們還達成一致，加強打擊向莫斯科提供武器、以及繞過制裁的行為。

此外，在日本的此次外長會議議程還包括阿富汗和緬甸危機、氣候保護以及核武威脅。周六的工作餐日程上還包括了中國與朝鮮問題。貝爾博克支持認真對待日、韓對朝鮮導彈試射的憂慮，稱後者“至少是在中國的容忍之下進行的”。

（法新社）

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