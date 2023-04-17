美股早盤平盤波動 台積電ADR獲券商升評

美股17日早盤在平盤附近狹幅震盪。嘉信理財集團（Charles Schwab）獲利擊敗預期，但市場靜候更多銀行財報出爐，並觀望可能牽動升息走向的聯準會（Fed）官員談話。

道瓊工業指數早盤上揚0.14%；標普500指數漲0.08%；那斯達克指數跌0.01%；費城半導體跌約1%。台積電ADR漲0.3%，主要是獲券商Susquehanna升評，目標價從76美元大幅調升至126美元。

嘉信在盤前公布財報顯示，第1季每股盈餘0.93美元、優於市場預期；營收為51.2億美元，也大致符合預期。嘉信股價盤前走高，但開盤後轉跌。

交易員恐懼嘉信會步上矽谷銀行（SVB）後塵，讓嘉信股價備受壓力，今年暴跌近40%，3月更重摔逾30%，為該公司史上表現最糟的一個月。

銀行業財報陸續出爐，上周五（14日）摩根大通公布的數據亮眼，但眾人聚焦銀行風暴中心的較小型銀行。Equiti Capital首席總經經濟學家柯爾說：「目前為止的數據振奮人心，撫平了對銀行獲利能力的恐懼。但未來局勢會更困難。」他認為，地區性銀行將被迫將焦點放在確保流動性適足、而非放貸，獲利將受創；經濟出現趨緩跡象，大型銀行將面臨更艱困的時刻。

本周稍晚高盛、美國銀行、摩根士丹利也會揭曉財報。

Google母公司Alphabet Class C股價下跌3.06%，主因紐約時報披露，三星行動裝置的預設搜尋引擎考慮棄用Google、改用Bing。

美國經濟數據好壞參半，市場仍預測聯準會5月會議將升息1碼。據芝商所Fedwatch工具，交易者賭注下月升息1碼的機率從上周的78%、本周升至近90%。眾人將關注紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）本周的談話。