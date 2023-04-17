快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

緬甸主要產區恐禁止開採 錫價飆11%創九個月最大漲勢

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
緬甸佤邦傳出可能會禁止採錫。 美聯社
緬甸佤邦傳出可能會禁止採錫。 美聯社

全球錫礦第三大供應國緬甸傳出可能限制主要產區的開採活動，錫價聞訊跳漲11%，創九個月來最大漲幅。

倫敦LME錫價周一（17日）一度大漲11.5%至每噸27,705美元，升抵2月來新高。上海期貨交易所的錫價也飆升10.5%，以漲停收盤。

路透報導，緬甸佤邦中央經濟計畫委員會4月15日發布的文件寫道：「2023年8月1日起，包括探勘、開採、加工的礦業作業將暫停。」這個舉動是要保護此區的剩餘礦產資源，合約尚未到期的業者可以繼續探勘三個月。路透無法獨立證實這份文件的真實性。

佤邦是緬甸錫礦的最大開採區，供給若有中斷，將在全球市場掀起漣漪。中國大陸是錫煉製的龍頭國家，2022年該國進口錫礦77%來自緬甸。據大陸海關數據，去年大陸進口了187,260噸的緬甸錫礦。

彭博資訊報導，國泰君安期貨在報告中表示：「還不確定是否會真的減產，以及多少產能將受影響。全面喊停將嚴重衝擊中國供給，甚至拖累全球」。國泰君安強調，即便需求維持平淡，供給減少仍會強力拉抬價格。佤邦是自治區，由緬甸武裝勢力「佤邦聯合軍」（United Wa State Army）控制。

是否停產難以確定，新華社也引述消息人士說法表示，這不是佤邦首度發布這類通知，當地的主要工作部門尚未接獲具體通告。

緬甸 上海

延伸閱讀

1人選填也開課！學童學緬甸語1年半可與華僑親戚溝通

俄國與陸攜手 否決安理會譴責緬甸決議

赴緬甸靜宜女大學生有說有笑 強調沒被控制自由

【Daily Podcast】美國機密文件案：烏軍春季反攻困難、援烏的外國特種部隊／緬甸空襲實皆省，至少70人死

相關新聞

寶成砸近2.81億美元於印度設廠 創造2萬個就業機會

台灣製鞋大廠寶成的子公司High Glory Footwear，將投資230.2億盧比（近2.81億美元）於印度的泰米爾...

金融業光環失色？最新調查：未來這兩個行業最吃香

在未來，金融業還會是人人擠破頭想進入的行業嗎？只怕未必。根據MLIV Pulse的調查，投資人對即將畢業的高中生這一代年...

越南官方程序繁瑣 拖累綠電發展

聳立在越南檳椥省（Ben Tre）養蝦場和香蕉樹之上的七座風力發電機，原本現在應向電網輸送乾淨能源，反之，這些發電機閒置了好幾個月，淪為官方繁瑣程序拖延該國綠電發展的象徵。

全球海運業拚減碳 兩大妙招

新加坡BW公司的經營方式和其他船東不同，在船舶航行時，若抵港的碼頭空間不夠，就會減速，有空間時再到港。如此一來，船隻就不須被迫在港外等待好幾天或好幾周，既能節省燃料，也能避免排放廢氣，因為這些大船無法關閉引擎下錨。BW營運主管兼副總裁班拿吉說，去年靠這項策略省下超過500公噸燃料。

橋水基金新投資長 女力冒出頭

在全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐淡出管理後，橋水持續改組領導團隊、推動40年來最大的改革，其中之一就是任命37歲的卡妮爾－坦伯爾（Karen Karniol-Tambour）成為共同投資長，是這家避險基金歷來首位女性共同投資長。

加國輸出天然氣 補上能源缺口

加拿大卑詩省所蘊藏的大量天然氣經開採後，正以歷來僅見的速度運往全世界，帶給陷入困境的加拿大鑽探業者希望，也讓渴求能源的各地經濟體壓力減輕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦