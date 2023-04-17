印度蘋果商店即將開業 庫克表達進一步投資意願

集微網消息，蘋果本周將在印度開設其首批兩家蘋果零售店。據印度經濟日報（ET）報導，庫克在周日的一份聲明中表達了對印度的進一步重視，和對印度加大投入的傾向。

庫克表示，蘋果公司的使命是豐富生活，賦予世界各地的人們權力，印度擁有如此美麗的文化和令人難以置信的能量，我們很高興能在我們長期的歷史基礎上再接再厲。我們會支持我們的客戶，投資印度的社區，並通過服務於人類的創新，共同建設一個更美好的未來。「很高興蘋果公司能在印度的悠久歷史基礎上繼續發展，蘋果對印度的日益關注」。庫克提及印度兩家即將開業的蘋果零售店，並發出上述言論。

據悉，蘋果公司將於4月18日在孟買開設其第一家公司擁有的零售店，4月20日在德裡開設第二家。

預計庫克將於本周到印度參加這些商店的開幕式。他可能會見包括總理莫迪在內的高層決策者，並向他們介紹該公司深化印度iPhone製造計劃。

蘋果發表聲明表示，「本周，蘋果公司慶祝其在印度超過25年，標志著蘋果在印度開設第一家蘋果商店的重大擴張，以及新的環保擧措和快速增長的印度開發者社區的一個重要里程碑」。

專家表示，蘋果商店的開業突顯出蘋果渴望在印度獲得更強大的立足點。印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場。

網絡媒體研究公司（CMR）行業情報組負責人普拉佈-拉姆表示，蘋果旗艦店是蘋果印度公司在戰略增長市場中獲勝的關鍵。他補充說，旗艦零售店的推出是在對iPhone製造商有利的情況下進行的。「印度的高端智能手機市場繼續不受宏觀經濟壓力的影響，並且一直在以兩位數增長」。拉姆說，「在印度這樣一個大型的、多樣化的市場中，線下零售仍然是關鍵，消費者喜歡觸摸、感受和探索產品」。

強大的製造業

作為其供應鏈多元化的更廣泛擧措的一部分，蘋果一直在加大印度出口和本地市場的製造力度，印度市場對高端智能手機的需求正在上升。

截至今年3月，蘋果在印度組裝了價值70億美元的智能手機，約佔其iPhones的7%。它出口了價值超過50億美元的設備，約佔其全球出口總額的5%。行業數據顯示，2021年，該公司1%的智能手機在印度組裝，而印度的出口份額不到1%，突顯出印度製造業的擴張。

市場追蹤機搆Cybermedia Research表示，2022年是蘋果公司在印度表現最好的一年，iPhone出貨量同比增長11%，幫助其獲得了5.5%的歷史最高銷量份額。

蘋果公司於2017年開始在印度生產iPhone，目前通過其台灣合同製造商富士康、緯創和和碩在印度生產iPhone SE、iPhone 12、iPhone 13和iPhone 14（標準款）。然而，在印度銷售的所有Pro機型都是進口的。「自那以來（2017年），該公司一直與供應商合作組裝iPhone，並生產越來越多的組件」，蘋果表示，「蘋果與各種規模的印度供應商的合作支持了數十萬個工作崗位」。

碳中和目標

蘋果表示，其所有活躍的印度製造供應鏈合作夥伴共同致力於到2030年實現100%碳中和的目標，夥伴們將在所有蘋果設計的電池中使用100%回收鈷。

富士康正計劃在卡納塔克邦和特蘭加納邦開設兩個佔地300英畝的製造和組裝工廠，未來10年內每個基地都將創造超過10萬個就業機會，主要用於iPhone生產。

除了製造智能手機，蘋果公司還為其應用商店聘請了數千名開發人員，並在班加羅爾運營一個iOS應用設計和開發加速器。「印度充滿活力的應用程序開發者社區現在提供了超過100萬個工作崗位。開發人員的巨大增長證明了現在支持超過100萬個工作崗位」。蘋果公司表示，「自2018年以來，印度開發者的蘋果商店APP支出增加了兩倍多，這證明了印度開發者的巨大增長」。

蘋果表示，自2017年以來，蘋果公司在其位於班加羅爾的iOS應用設計和開發加速器中接待了15000多名開發人員，使他們能夠發揮所長，並將尖端應用程序推向市場。