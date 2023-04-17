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時尚界受淨零衝擊 新創力求永續羊毛

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

服裝界「快時尚」興起，產業碳排日益增加，企業力求羊毛生產零碳排！時尚產業佔全球將近10%的碳排放，狀況更隨著快時尚興起而加劇。除了回收、善用二手衣之外，新創企業盼以減碳與儲碳等技術，讓羊毛生產變成「零碳排」，未來更有望擴及到其他纖維生產上。

快時尚增加碳排

外媒》報導，隨著民眾對新衣服的需求與日俱增，在短時間推出潮流服飾的「快時尚」也隨之興起，但大量衣服生產也導致了時尚產業的碳排放遽增。根據統計，時尚產業將近佔了全球碳排放的10%，且到了2030年該產業碳排放更可能增加50%。

除了碳排放之外，時尚產業棉花、麻等作物也會耗費大量的水資源，每年運用930億立方公尺的水資源，相當於全球淡水使用量的4%。蘇黎世永續部門負責人菲瑞娜指出，許多享受快速時尚的民眾並未意識到衣櫃中的衣物，對環境造成莫大的破壞。

為了減緩時尚產業對環境的破壞與碳排放，環保團體呼籲，民眾可以選擇二手衣物、善用租衣服務，並嘗試修補翻新舊衣物；產業則可以直接回收舊衣，並在原有的版型上製成新衣，而非採用傳統的回收方式，將舊衣服分解為布料或棉花的材料。

生產羊毛力求零碳

BBC》報導，除了減少衣物消耗之外，時尚產業面對淨零碳排趨勢，也將目光放在再生材料上面。新創企業「Sheep Inc」創辦人魏克與衛斯里表示，曾嘗試用竹子、鳳梨等材料來取代皮革，但製作材料的過程都涉及大量的化學用品，可能對環境造成另一種傷害。

他們最後將注意力放到了「羊毛」上面，且不是以其他材料來取代羊毛，還是透過脫碳、減碳等技術，如透過大量太陽能來運作機械、並生產過程堅持不使用塑膠，達到「零碳排」，甚至是「負碳排」的效果。

永續時尚專家托提讚賞表示，再生天然纖維、善用可再生能源、與可以回溯追蹤的供應鏈，證明了環境與漂亮的衣服可以共存。

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快時尚 碳排放

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