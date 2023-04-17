全球備戰電動車 日本已輸在起跑點

全球隨淨零趨勢備戰電動車，日本傳統汽車廠商卻不敢創新！2022年電動車或油電混合車的銷量已經佔全部汽車的13%，但在日本的市場佔比僅2%。專家指出，日本汽車商過去在燃油車已取得巨大成功，傳統業者不願意接受創新，且日本政府補助電動車的力道也不及他國。

日本電動車銷量落後

《經濟學人》報導，2022年電動車或油電混合車已佔全球汽車銷量的13%，在中國市場，電動車的佔比更高達20%，但曾為汽車製造大國的日本在電動車進度卻大幅落後，電動車的市場佔比僅有2%。

美國電動車製造商特斯拉、中國電動車製造商比亞迪等新興企業，或德國老牌大眾汽車，都在全球電動車銷量前20名的名單中名列前茅，但日本不僅國內電動車市場銷量不佳，更沒有一家企業登上電動車全球銷量的榜單。日本最大的豐田汽車在2022年售出1050萬輛車，但其中僅有24000輛電動汽車。

傳統汽車商不願轉型

專家分析說，日本電動車進度緩慢的主要原因是因為「早期的成功」，導致現在不敢創新的困境，產業的領導者面對新技術可能猶豫不前，害怕引入新技術會影響已經取得重大成功的傳統燃油車。

中國、歐洲和美國等國都將電動車視為氣候政策的一環，日本不僅缺乏補助政策，如日本宣稱2035年要實現100%汽車電動化，但其中仍包含油電混合車，與其他國家全面淘汰燃油車的承諾，相形見絀。

至今，日本汽車製作商仍質疑發展電動車的必要性，該國汽車雜誌曾質問「電動車真的是消費者想要的嗎？」、「電動車是最好的減碳方式？」根據綠色和平組織研究，日本三大汽車製作商豐田、本田與日產，是全球十大汽車的減碳進度是最慢的。

澳祭出電動車戰略

《衛報》報導，反觀澳洲近日將發布《國家電動車戰略》，明令限制汽車造成的汙染標準，盼能加速電動車普及化，該國氣候變化與能源部長鮑文說，英國、美國，其他國家的電動汽車銷量遠遠領先於澳洲，相信未來澳洲仍有機會趕上其他國家。

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