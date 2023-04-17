FT：巴塞爾等監管當局考慮擴大監管 中型銀行也要納管

英國金融時報報導，全球監管機關從最近幾家倒閉的美國中型銀行汲取教訓，正考慮強制對規模較小的金融機構實施更嚴格的規定，並要求所有銀行要為存款可能急速擠兌做好準備。

巴塞爾銀行監理委員會3月已承諾，鑒於最近一再發生銀行倒閉事件，將檢討是否需要實施額外的規定。相關檢討並無時間表，但上周在華盛頓參加國際貨幣基金（IMF）國際貨幣基金春季會議的決策官員告訴金融時報，重心將放在矽谷銀行（SVB）倒閉所暴露的問題。

這意思是說，像SVB和如今已倒閉的Signature Bank這樣的中型銀行，未來也必須遵守巴塞爾有關資本和流動性規定。目前所有歐盟金融機構都必須遵守這些規定，而在美國，目前只有國際活躍（internationally active）的大銀行須配合規定。

據金融時報報導，監管官員認為「國際活躍」這概念已經過時，政策制定者應考量將規則應用於「國際影響」（international relevance）的銀行，或是那些有可能震動整個金融系統的銀行。

SVB的覆沒震驚全球金融市場，一度造成巴黎至紐約的銀行股股價崩跌。一位決策官員說：「從SVB的例子可以看見，不必是國際活躍的金融機構就可以引發跨國的外溢效應。」

官員也公開表示，有必要重新檢視銀行流動性規定，即所謂的流動性覆蓋比（liquidity coverage ratio）。兩位決策者表示表示，可能要求銀行能夠承受急速的銀行擠兌，因為SVB瞬間崩垮，凸顯在數位時代存款失血之速。

決策者也考慮對監管機構採取較規範性的辦法，以確保銀行能夠應付利率變化。利率上漲引發SVB資產組合中債券價值崩跌，拖垮SVB的資產負債表並引發存款擠兌。

「銀行帳戶的利率風險」 （IRRBB）── 這項指標考慮到利率變動影響銀行從貸款取得的現金流和債券價值，如今是巴塞爾協議歸為資本適足要求的「第二支柱」。

多家監管機關表示，很有理由將IRRBB轉移到主要資本要求的「第一支柱」，如此一來在不同管轄範圍和機構之間的差異性會比較小。在早期的巴塞爾協議中，美國原本曾堅決反對此構想，但考慮到最近狀況，美國這次預料不會再堅持。