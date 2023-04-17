蘋果何以稱霸美智慧手機市場？理由令人意想不到

華爾街日報報導，美國智慧手機市場近年來愈來愈像二手車市場：許多用戶每兩三年就換新機，而舊機流入循環經濟，擁有很長的生命周期，此事影響深遠，對iPhone製造商蘋果成為霸主並擴大利潤的貢獻甚鉅。

不少美國人給子女買的第一支手機是翻新過的iPhone，例如上一代iPhone SE，一支不到200美元。如果想給小孩一個偶爾玩遊戲的設備，舊版iPhone 8已足堪重任，在此同時，蘋果透過每月收費5美元的Apple Arcade訂閱服務，為自己創造出源源不斷的收入。

舊款智慧手機能打造出新通路的原因是，手機愈來愈像價高但耐用的汽車，對大多數人來說，二手機是經濟的選擇。蘋果一直支持舊機的軟體升級，使iPhone有很長的生命周期，在真正被拋棄之前，可能有第二甚至第三個使用者，助長這種發展。電信業者提供舊機換新機的折扣，也使二手機市場供貨無虞。

蘋果順利成為大贏家。iPhone在美國的市占率穩步攀升：根據Counterpoint Reserch分析師Hanish Bhatia，止於2022年6月的當季，蘋果在美國智慧手機市場的占有率首次突破50%，12月時增至52.5%，預計沒有意外的話還會持續攀升。

蘋果的勢不可擋包含幾個因素，其中之一就是iPhone在年輕人之間很流行，形成同儕壓力；其次是蘋果已搭建出一個產品相互關聯和依存的完整生態系統，包括AirPods、Mac和Apple Watch；再來是蘋果成功走向「高端化」，在2022-23年假期購物季，功能強大的新iPhone平均售價創下逾900美元的空前紀錄，比一年前高出近10%，但仍舊大受歡迎，這在幾年後會對市場上的iPhone總數產生重大影響。

此外，電信業分析師Chetan Sharma指出，蘋果過去三、四年在手機的二級市場份外努力，現在有了自己的二手機計畫。

蘋果並不怕舊機的銷售會蠶食新機銷售，威脅到整體營收，因為新機和舊機都能帶來服務收入，而上季財報顯示，蘋果服務部門的毛利率是71.5%，遠高於主要由硬體銷售決定的整體毛利率43.3%。