銅價看漲 可能站上每噸1萬美元大關 但產業面臨雙面刃

信貸緊縮和成長放緩並非是有利的商業環境，但即將召開年度盛會Cesco Week的銅產業顯然並不悲觀。

在企業高管、銀行家和交易員紛紛來到智利首都聖地牙哥之際，支撐他們保有信心的是銅庫存降至18年來最低, 不足應付一周消費之需，主要反映出中國大陸的重新開放和供應不穩，這是不確定性席捲全球市場，銅價相較於大部分金屬卻仍能維持不墜的重要原因。

全球最大上市銅礦商Freeport-McMoRan的執行長Richard Adkerson說：「就近期展望而言，對我們生產的需求持續保持強勁。」

較為長期的展望甚至更加樂觀，商品市場分析公司CRU集團預測銅價將走高，從現在的每噸約9,000美元漲破10,000美元。

隨著新礦床愈來愈貴而且開發難度增加，主要礦產商紛紛轉向以併購交易來追求成長。業界對加拿大礦商泰克資源（Teck Resources）執行長Jonathan Price談他的觀點有濃厚興趣，泰克資源是Glencore想收購的標的，發言受到關注的還有必和必拓（BHP）美洲礦産業務總裁總裁Ragnar Udd和力拓集團（Tinto）銅礦業務負責人Bold Baatar。

CRU管理顧問Robert Edwards說：「礦商不願意承諾開發超出目前需求的大型新項目，等到2026和2027年，市場就會開始供不應求。」

對銅產業需言，前景是雙刃劍。價位走高意味更多營收，但價格看俏的部分原因是項目有限，這表示獲利能力也受限。

智利是一大例證。它因為礦石品質下滑和水資源限制，導致產量停滯不前，當局不得不另尋財源來支應政策所需，提議給停止投資的企業增加課稅。但因為環境和社會議題的考量，要取得政府的開採許可已較以往艱難。

由於從電動車到風力渦輪機都需要用銅，在擁有最大銅礦資源的國家颳起供應逆風，對全球能源轉型都將產生重大影響。