葉倫看好美GDP溫和成長

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國財政部長葉倫表示，歷經這段時間的動盪後，美國銀行業者在放貸方面可能趨於謹慎，但這無形之中反而可能助聯準會（Fed）一臂之力，做了一些原本是聯準會要做的緊縮工作。葉倫還說，就算信用緊縮也不足以大幅改變她對美國經濟的展望，她仍看好經濟有望溫和成長，可避免陷入衰退，失業率也不會大幅上升。

葉倫在CNN預定16日播出的訪問表示，在這種環境下，銀行很可能變得有點「更加謹慎」，「在銀行爆發動盪前，我們就已經見到銀行體系的放貸標準提高了一些，接下來可能會把標準拉更高」，這可能使得信用緊縮，取代了Fed需要升息的工作。

葉倫告訴CNN她對美國經濟的預期不變：「就我看來，目前還沒看到任何足以引人注目或夠重大的事件，會顯著改變美國的經濟前景。」「我認為美國經濟仍會適度成長，勞動力市場將持續強勁，通膨也將放緩。」

根據聯準會公布的最新資料，在截至4月5日的當周，美國銀行業者的存放款同步增加，商業銀行的貸款增加了102億美元，是三周來首見成長，存款則攀升了將近610億美元，未經季節調整前的增加金額則為752億美元，代表銀行業的狀況逐漸趨於穩定。

彭博資訊報導指出，美國銀行業的存款水位從2022年4月達到高峰後便逐步下降，但3月時撤離的步伐加速。

美國經濟 葉倫 銀行業

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