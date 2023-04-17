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歐最大核反應爐啟動商轉

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

就在德國關閉境內最後三個反應爐的隔天，位於芬蘭的歐基洛托核電廠3號反應爐（Olkiluoto 3，OL3）16日正式運轉，是歐洲睽違16年來服役的首座新反應爐，對芬蘭來說更是40年來僅見，將強化該國能源安全。

路透報導，Olkiluoto 3的裝置容量為160萬瓩，是歐洲最大核子反應爐。芬蘭電力營運商TVO表示，該反應爐預計能滿足芬蘭14%電力需求，減少從瑞典和挪威進口電力的必要性。

如今歐基洛托核電廠所有機組發電量幾乎占全芬蘭三分之一。

TVO聲明指出，這座新反應爐至少可運轉60年。該公司執行長譚華說：「Olkiluoto 3投入發電，將穩定電價，並在芬蘭的綠色轉型中扮演重要角色。」

此外，OL3也有助提高該國能源自主性，因為去年俄羅斯入侵烏克蘭後，俄歐分歧加深，於是俄羅斯電力公司Inter RAO去年5月以未收到款項為由，中斷對芬蘭的電力出口，隨後俄國國營事業Gazprom也停止對芬蘭出口天然氣。

事實上，這座反應爐命運多舛，耗時18年才投入營運；OL3早在2005年就開始動工興建，原本預計四年後營運，但因成本超支、營運商和營造商紛爭不斷而多次延宕。

去年3月才首次進行與芬蘭國家電網連接的發電測試，但又遇到一連串故障和停電，花了數個月時間才修復，直到現在才正式商轉。

核能在歐洲仍然存在爭議，主要是出於安全考量。德國日前才讓境內所有核電廠退役，而瑞典、法國、英國和其他國家則計劃興建新的核電廠。

芬蘭 核電 俄羅斯

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