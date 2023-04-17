南韓引進移工 解人口危機

為解決人口危機，南韓政府過去15年已砸下約280兆韓元（2,120億美元），但生育率下降的速度仍為舉世最快，因此首爾當局打算引進更多移工。

日經新聞報導，在2022年，南韓女性一生的平均生育數降至0.78，為歷史新低，而首爾女性的生育率更降至0.59。專家預估，在生育危機的影響下，印尼和奈及利亞2050年前的經濟規模可能超越南韓，使南韓淪落到全球前15大經濟體之外。此外，若南韓的生育率繼續以目前的速度下降，整個國家在2750年前可能消失。

因此，南韓政府打算開放就業市場，引進更多外國勞工，目前已著手研擬多種方式，協助移工取得永久居留權。

外國勞工如今可以透過跨國聯姻，取得法定住所和永居權。自從2000年以來，南韓公民和外國人結縭的數量已激增，目前每十對新婚夫妻就有一對有外國配偶，另一半多來自中國或越南。

已歸化南韓的外籍人士離婚或喪偶後，若再和外國人結婚，則新配偶自動取得南韓公民的身份。知情人士說，透過這種方式取得南韓公民的東南亞男性已激增。

聖學院大學教授春木育美說，愈來愈多外國人取得南韓永居權，或把南韓作為住所，南韓政府所提供的廣泛支持是一大關鍵，「政府在全國319處設立韓語教室」。

自2000年代以來，南韓政府已設立多項協助外國居民的計畫，例如提供顧問服務或語文教育。當局成立的支援中心遍布全國，由取得認證的專家使用政府教材傳授韓文。

在1990年，南韓僅有約4.9萬名外國人長久居留，在2019年底前，外國居民的數量增加到252萬人，在南韓約5,100萬人口的占比為4.9%。

在南韓的外國居民中，約40%為中國人，多為朝鮮族的後裔。南韓對中國朝鮮族的需求殷切，因為語言相通，飲食文化也相當類似。第二大的外國人群體為越南人，再來是泰國人。