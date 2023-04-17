電商快速送貨服務 退燒

華爾街日報報導，上網購物的消費者，對商品急速送達的需求開始下降。愈來愈多人的心態是，若非急著要用的商品，何必多花錢讓它早點到？

在新冠疫情初期，當時坐困家中的消費者湧入電商網站訂購各種商品，讓電商產業享受一段榮景，也讓業者競相追逐更快完成「最後一哩路」的配送方式，務求在一天、一小時甚至更快速完成訂單。

但快速交貨衍生的財務和環境成本，也不斷上升，快遞業者隨之跟進轉嫁成本。2022年聯邦快遞和UPS的費率平均提高了5.9%，是八年來首次超過4.9%。今年這些快遞業者又平均漲價6.9%。

電商送貨服務供應商Popout調查顯示，喜歡「當日達」或「次日達」的網購客戶，比率從一年前的18%降至10%。運輸服務公司Auctane旗下的ShipStation最近的調查發現，將送貨速度列為下單最重要因素的網購客戶占比，從去年的29%降到22%；另外41%的受訪者選擇運輸成本較重要，高於2022年的33%。

聯邦快遞（FedEX）和優比速（UPS）兩大快遞商也有加快送貨服務，包括周日送達和當日送達選項。不過，聯邦快遞去年夏天已削減部分周日送達服務，理由是包裹數量減少。

亞馬遜2019年推出一項服務，允許客戶指定在一周中的某一天來接收所有的快遞，選擇較慢出貨的消費者每張訂單最多可享受1.5美元的優惠。自2020年以來，透過該服務遞送的包裹數量增加了一倍。