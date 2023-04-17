默沙東併購 砸108億美元

製藥大廠默沙東（Merck & Co）已同意，以總股權價值約108億美元收購臨床階段生物科技業者普羅米修斯生物科學公司（Prometheus Biosciences），以強化其免疫學領域業務。

根據16日公布的一項聲明，雙方所達成的交易條件是，默沙東將透過一家子公司以每股200美元的現金收購普羅米修斯的所有流通在外股票。雙方合議的價格較普羅米修斯上周五（14日）收盤每股114.01美元溢價75.4%。

總部位於美國新澤西州羅威（Rahway） 的默沙東表示，這樁收購案是製藥業近年來最大的交易之一，預計2023年第3季完成。

默沙東表示，此樁收購案的目的是使該公司的整體產品組合多樣化。默沙東董事長兼執行長戴維斯（Robert Davis）說，與普羅米修斯達成的這項協議，將助該公司加速拓展在免疫學領域的地盤。