沃爾瑪拚獲利 加速自動化

為衝高獲利，美國零售巨頭沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，力圖以更快速、更省成本的方式管理庫存和上架以及處理網路訂單，預估三年內相關的單位平均成本可減少約20%。

該公司在4月上旬的投資人日中，展示旗下第一座自動化配送中心，地點在佛州的布魯克斯維爾，占地約140萬平方英呎。乍看之下，這座倉儲和一般的倉庫沒有兩樣，同樣由堆高機從聯結車上卸貨；罐頭湯品、汽水、清潔用品透過輸送帶運送；商品也高高地疊在貨架上。唯一的不同之處在於，這些工作是由機械手臂和機器人來完成，堆高機的駕駛座上空無一人，這正是沃爾瑪積極擁抱的未來。

沃爾瑪打算把這座配送中心所採用的自動化技術，擴展至旗下42座區域配送中心，但未列出時程。執行長董明倫預測，未來數年營收的年增率約為4%，低於疫情肆虐這三年來的8%左右，但比疫情爆發前三年間的3.1%~3.6%高。

他說，隨著沃爾瑪加速自動化，同時擴展利潤高的事業，例如廣告、最後一哩配送，訂單履行服務等，該公司未來五年獲利成長的速度可能比營收還快。

該公司估算，在三年內，約66%門市將由某種程度的自動化支援，而訂單履行中心則將有約55%的訂單量透過自動化設施運送，單位平均成本可望下降約20%。

沃爾瑪未透露自動化的投資金額，但財務長雷尼在投資人大會上說，預估今年的資本支出將略高於去年，約占營收的2.5%~3%。

然而，推動自動化意味沃爾瑪旗下160萬名員工，部分人可能飯碗不保。在沃爾瑪向投資人展示佛州倉儲的過程中，可發現員工的數量並不多，但該公司表示，該設施整體的人力未出現變動。