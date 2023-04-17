沃爾瑪拚獲利 加速自動化

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，預估三年內相關的單位平均成本可減少約20%。（彭博資訊）
沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，預估三年內相關的單位平均成本可減少約20%。（彭博資訊）

為衝高獲利，美國零售巨頭沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，力圖以更快速、更省成本的方式管理庫存和上架以及處理網路訂單，預估三年內相關的單位平均成本可減少約20%。

該公司在4月上旬的投資人日中，展示旗下第一座自動化配送中心，地點在佛州的布魯克斯維爾，占地約140萬平方英呎。乍看之下，這座倉儲和一般的倉庫沒有兩樣，同樣由堆高機從聯結車上卸貨；罐頭湯品、汽水、清潔用品透過輸送帶運送；商品也高高地疊在貨架上。唯一的不同之處在於，這些工作是由機械手臂和機器人來完成，堆高機的駕駛座上空無一人，這正是沃爾瑪積極擁抱的未來。

沃爾瑪打算把這座配送中心所採用的自動化技術，擴展至旗下42座區域配送中心，但未列出時程。執行長董明倫預測，未來數年營收的年增率約為4%，低於疫情肆虐這三年來的8%左右，但比疫情爆發前三年間的3.1%~3.6%高。

他說，隨著沃爾瑪加速自動化，同時擴展利潤高的事業，例如廣告、最後一哩配送，訂單履行服務等，該公司未來五年獲利成長的速度可能比營收還快。

該公司估算，在三年內，約66%門市將由某種程度的自動化支援，而訂單履行中心則將有約55%的訂單量透過自動化設施運送，單位平均成本可望下降約20%。

沃爾瑪未透露自動化的投資金額，但財務長雷尼在投資人大會上說，預估今年的資本支出將略高於去年，約占營收的2.5%~3%。

然而，推動自動化意味沃爾瑪旗下160萬名員工，部分人可能飯碗不保。在沃爾瑪向投資人展示佛州倉儲的過程中，可發現員工的數量並不多，但該公司表示，該設施整體的人力未出現變動。

沃爾瑪 投資人 疫情

延伸閱讀

影／倉儲清晨巨響嚇壞老闆 闖空門的竟是200斤大黑豬

美福倉儲大火空汙罰款被撤銷 鄭文燦：桃市府可再開罰

台中堆高機工安意外 2年6職災釀2死、4重傷罰鍰計12萬元

斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

相關新聞

G7達共識 不再建燃煤電廠

為期兩天的七大工業國集團（Ｇ７）氣候、能源及環境部長會議，十六日在日本北海道札幌市落幕，各國一致同意呼籲減少天然氣使用，...

蓋茲基金會投資生技新創

微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症實...

沃爾瑪拚獲利 加速自動化

為衝高獲利，美國零售巨頭沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，力圖以更快速、更省成本的方式管理庫存和上架以及處理網路訂單，預估三...

默沙東併購 砸108億美元

製藥大廠默沙東（Merck & Co）已同意，以總股權價值約108億美元收購臨床階段生物科技業者普羅米修斯生物科學公司（...

電商快速送貨服務 退燒

華爾街日報報導，上網購物的消費者，對商品急速送達的需求開始下降。愈來愈多人的心態是，若非急著要用的商品，何必多花錢讓它早...

南韓引進移工 解人口危機

為解決人口危機，南韓政府過去15年已砸下約280兆韓元（2,120億美元），但生育率下降的速度仍為舉世最快，因此首爾當局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦