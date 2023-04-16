索尼正式發佈IMX858 瞄準智能手機多相機應用

集微網消息，近日索尼在官網上正式發佈了旗下第二款 0.7μm 像素尺寸圖像傳感器：IMX858，主要面向智能手機的副攝圖像傳感器應用。

和索尼第一款 0.7μm 像素圖像傳感器IMX758不同的是，索尼IMX858引入了全像素對焦功能，提升了對焦品質。此外，IMX858也支持 DOL-HDR 功能用於改善在影片拍攝時的動態範圍。

IMX858 還是索尼首款支持新一代索尼多攝協同系統的副攝傳感器。使用該技術，可以在未激活副攝時將副攝圖像傳感器設定在低功耗模式而非關閉，從而減少多攝切換時容易產生的色調和曝光突變。

TechInsights 分析師 Jeffrey Mathews 在接受《集微訪談》採訪時曾表示，索尼推出 0.7μm 像素產品可能是因為他們看到了瞄準多相機應用的機會，當涉及到多攝像頭應用時，由於需要在有限的光學格式中提供高分辨率，所以需要縮小像素尺寸。