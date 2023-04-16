MagnaChip首席執行官：將重點投入功率半導體市場

集微網消息，據外媒報導，韓國主要系統晶片廠商MagnaChip首席執行官Kim Youngjoon日前表示，在與智路資本的合作被迫終止後，「我們已經停止考慮在2021年後出售MagnaChip，目前沒有出售的意向」。

受顯示驅動IC等市場需求低迷影響，MagnaChip去年營收下降了28.8%至3.37億美元，Kim表示，「去年的業績不佳是由於代工短缺導致OLED DDI生產困難」。

展望未來，他透露MagnaChip計劃大幅擴大目前主要在龜尾工廠生產的功率半導體業務，「2021年宣佈的龜尾半導體工廠產能擴張正在穩步推進」。此外，他強調，「我們將在2025年之前將功率半導體的月產量提高到46,000件，以應對工業和車輛用功率半導體快速增長的需求」。

此外，Kim還特別談到了車用功率半導體，「我們進入汽車功率半導體市場是在2015年，去年我們拿下了汽車分立器件AEC-Q101認證，並且我們正在向主要汽車公司供應半導體」。