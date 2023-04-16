機構：半導體封裝材料市場有望在2023下半年迎來復甦

集微網消息，研究機構TECHCET日前更新其展望，推算半導體封裝材料市場2022年總體規模為261億美元，而到2027年將接近300億美元。

針對今年市場，該機構表示，鑑於封測需求放緩，材料市場預計全年將下降約0.6%，不過2023年下半年有望出現復甦，2024年重拾增長後，預計年度增速將達到5%。

該機構進一步分析稱，從2020年開始，封裝材料市場經歷了強勁的出貨和收入增長。終端市場需求的變化加上緊張的供應鏈和物流限制擡高了材料價格，供應商也有能力將原材料成本上升等壓力轉嫁給客戶。此外，許多材料門類在可用產能方面受到限制。

圖／集微網

該機構還談到，材料價格上漲的趨勢與十多年來的降價趨勢完全相反，這在很大程度上是由於設備製造商和OSAT的壓力，長期以來降低成本的需要，限制了材料供應商產能投資，需求驅動的價格上漲其後迅速推動封裝材料市場在2020年增長超過15%，2021年又增長超過20%。只要原材料和能源成本居高不下，並且供應商在產能擴張計劃中保持謹慎，目前預計價格將保持不變。

此外，晶圓級封裝、倒裝晶片封裝和異構集成，包括系統級封裝 (SIP) 的需求，是新材料開發和消費的主要敺動力。對於高性能計算、高頻通信和其他應用，倒裝晶片互連的增長依然強勁，銅柱互連技術的使用也越來越多。