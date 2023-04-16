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三星減產立竿見影？DRAM現貨行情現久違反彈

集微網／ 集微網
據外媒報導，在三星電子宣佈減產決定後，一路下行的存儲半導體市場出現積極反應。路透
據外媒報導，在三星電子宣佈減產決定後，一路下行的存儲半導體市場出現積極反應。路透

集微網消息，據外媒報導，在三星電子宣佈減產決定後，一路下行的存儲半導體市場出現積極反應。

據市場研究公司 DRAMeXchange數據，截至本周二（11日），「DDR4 16吉比特（Gb）2600」DRAM現貨價格為3.235美元，較前一交易日上漲0.78%。這是自去年3月7日以來該通用產品的現貨價格首次上漲。

DDR4 16Gb產品的現貨價格從今年1月2日的4.161美元開始，2月1日繼續下跌至3.90美元，3月1日跌至3.570美元，此番反彈被歸因於佔據全球DRAM市場近半壁江山的三星電子正式宣佈減產，全球產業狀況改善預期增加。

不過，面對下遊IT需求的低迷，很難僅憑短期行情波動斷言未來趨勢。就目前市場上使用最多的DDR4 8Gb而言，現貨價格在持續下跌的情況下已經跌至1.637美元。

報導分析稱，通常減產效果會在3至6個月後出現。市場方面預計減產效應將從今年下半年開始正式顯現。

半導體 三星電子

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