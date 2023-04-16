韓經濟研究院：美晶片法案應調整限制投資中國等四大有毒條款

集微網消息，據外媒報導，南韓經濟研究院（KERI）日前分析指出，美國晶片法案補貼申請規則對南韓企業存在四大有毒條款，應予協調修改。

首先，允許進入半導體設施的要求，允許美國國防部等國家安全機構進入半導體生產設施。

第二，超額利潤分享，美國方面要求，接受補貼超過1.5億美元的半導體企業，如果產生的利潤超過預期，必須與美國政府分享高達75%的補貼，限制了企業對利潤的追求。此外，企業難以接受這一條件還因為投資的經濟可行性可能下降，對企業的盈利能力產生不利影響。

第三，要求企業報送詳細會計資料，在提供這些數據時，存在技術和商業秘密泄露的可能性，此外，還要求申請補貼企業報送主要產品、產量、前10大客戶、生產設備、原材料等敏感數據。

第四，限制在中國擴建工廠的護欄條款阻止在相關國家擴大投資或擴大半導體製造能力10年，存在企業相關資產盈利能力惡化的風險。