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美法律專家呼籲 美企應更充分披露「中國大陸風險」暴露情況

集微網／ 集微網

集微網消息，在摩根路易斯律師事務所日前舉辦的網絡研討會上，該所專家Carl Valenstein表示，美國上市公司應更新其與中國相關的風險披露，以將一系列監管政策考慮在內，包括美國可能因中俄合作而實施的新貿易與投資限制。

Valenstein稱，「我們正處於觀察等待期」，公司應考慮在其業務中提及這些新制裁和其他與中國相關的風險，這一工作「無法一勞永逸，這是一種非常動態的關系，而且有風險因素需要每季度更新一次。」

擁有中國股東的公司可能還需要繼續關注他們可能面臨的風險，Valenstein預計，儘管尚不清楚何時以及是否會發佈傳聞已久的行政命令。「但我們必須密切觀察」，並補充說其管制範圍仍未確定，「很多公司可能會發現他們的項目可能會受到這種新制度的影響，公司還應注意美國對入境外國直接投資的審查越來越嚴格」。

針對備受爭議的UVL清單，Valenstein表示，他看到一些企業反應過度。UVL不同於實體清單，不強加新的出口許可證要求。「它沒有任何直接的後果，天不會塌下來」。不過他也談到，UVL名單企業沒有資格獲得許可豁免，這些實體的供應商必須從UVL限制方獲得他們關於最終用途的聲明，「這部分的複雜性在於美國的行動非常複雜而微妙，人們對其後果有很多誤解。」

美國 上市公司

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