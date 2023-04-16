美右翼智庫建言圍堵「聰明錢」流入中國大陸關鍵技術行業

集微網消息，據外媒報導，知名美國右翼智庫-新美國安全中心研究員、前國安官員Emily Kilcrease日前在國會聽證中聲稱，美國應該建立一個對外投資審查制度，重點是捕捉「聰明錢」投資於中國的關鍵技術行業。

她表示，聰明錢的流動往往「伴隨著管理專業知識或其他無形利益」，這可以提升中國的「本土技術能力」。因此，美國官方應該阻止此類資本，這可能會為中國提供如何協調複雜的供應鏈，吸引和留住技術工人，並在具有成本競爭力的環境中高效運作的專業知識。

Kilcrease還表示，政府應該通過「分階段的方法」引入任何新制度，讓它有時間「建設機構能力並與盟友和合作夥伴協調政策」。第一階段將包括一個「強制通知制度」，要求美國公司報告某些在中國的投資，讓美國更好地「了解在中國發生的全部投資」。具體的對外投資管制「應在上述基礎上實施」。

隨著時間的推移，該機制將擴大實施「基於行業的篩選」，類似於由美國外國投資委員會執行的程序。總統還將擁有阻止投資的權力。

她還表示，鑒於其經驗，財政部「最適合」領導這一進程，監督CFIUS並實施制裁。