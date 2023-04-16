快訊

明起口罩大鬆綁 醫療院所仍強制 降級後疫苗、藥物仍公費

大陸「五一」出境遊「火得一塌糊塗」 台灣業者吃不到

獨／看板數字打臉高市消防局！連海邊旗津都派去救山火

美右翼智庫建言圍堵「聰明錢」流入中國大陸關鍵技術行業

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報導，知名美國右翼智庫-新美國安全中心研究員、前國安官員Emily Kilcrease日前在國會聽證中聲稱，美國應該建立一個對外投資審查制度，重點是捕捉「聰明錢」投資於中國的關鍵技術行業。

她表示，聰明錢的流動往往「伴隨著管理專業知識或其他無形利益」，這可以提升中國的「本土技術能力」。因此，美國官方應該阻止此類資本，這可能會為中國提供如何協調複雜的供應鏈，吸引和留住技術工人，並在具有成本競爭力的環境中高效運作的專業知識。

Kilcrease還表示，政府應該通過「分階段的方法」引入任何新制度，讓它有時間「建設機構能力並與盟友和合作夥伴協調政策」。第一階段將包括一個「強制通知制度」，要求美國公司報告某些在中國的投資，讓美國更好地「了解在中國發生的全部投資」。具體的對外投資管制「應在上述基礎上實施」。

隨著時間的推移，該機制將擴大實施「基於行業的篩選」，類似於由美國外國投資委員會執行的程序。總統還將擁有阻止投資的權力。

她還表示，鑒於其經驗，財政部「最適合」領導這一進程，監督CFIUS並實施制裁。

美國 國安

延伸閱讀

干預美國COVID-19溯源聽證會 中國抗議信曝光

關中說台灣放棄反中抗中 可化解兩岸對立

外洩文件指台灣很難抵禦陸空襲 專家：須撐到美軍來

太夢幻！美國「沙漠露營酒店」以3D打印技術+沙漠.星象.水療為概念 預計2025開幕

相關新聞

馬斯克計劃推出人工智慧公司 與OpenAI競爭

集微網消息，路透社15日援引英國《金融時報》報導，伊隆·馬斯克正致力於推出一家人工智慧初創公司，該公司將與ChatGPT製造商OpenAI競爭。

躍升比特幣挖礦最大國 美國賠上2代價才贏過中國大陸

中國大陸在2021年9月禁止比特幣之類加密貨幣及挖礦後，美國隨即成為全球第一大比特幣挖礦國。世人皆知比特幣挖礦耗電，但少有人知道確切耗電規模及挖礦產業運作狀況。紐約時報近日利用公開和機密紀錄及研究報告，揭開全美34個比特幣礦場結合電力使用的商業模式，讓人一窺此產業的營運內幕。有人稱挖礦業者為吃電怪獸，美國怪獸的賺錢方法超越普通人的想像。

矽銀瑞信震撼效應 葉倫：銀行放貸會趨保守

美國財政部長葉倫在今天播出的採訪中表示，近期銀行業歷經動盪後，美國各銀行在放貸方面可能趨於謹慎，但仍預測國內生產毛額（G...

輝達AI晶片要價140萬

隨著訓練和運作人工智慧（AI）軟體所需的晶片需求激增，輝達（Nvidia）最先進的繪圖顯卡在eBay上售價超過40,00...

美商務部長透露 200家企業申請晶片補助

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）14日表示，已有200多家廠商依據美國晶片法提出補助申請。美國規模390...

歐糧食通膨 兩大指數高漲

歐洲地區的通膨上升程度或許漸漸趨緩，但若縮小範圍到只聚焦糧食通膨，這一代最嚴重的生活開銷危機還在飆高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦