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郭明錤：晶圓級光學原件加速落地 台積電或躋身蘋果超透鏡供應鏈

集微網／ 集微網

集微網消息，知名果鏈分析師郭明錤日前在社交平台透露，蘋果公司或將在2024年實現超透鏡（Metalens）應用，預計將首先搭載於新款iPad的Face ID模組。

郭明錤還點名台積電與晶圓級光學元件代工廠採鈺為蘋果超透鏡的關鍵供應商，考慮到營收佔比，對採鈺的短期業勣拉動將更為明顯。

他還預計，如果iPad導入驗證成功，則用於iPhone Face ID的超透鏡預計將在2025、2026年落實，不過考慮到製程工藝與算法進展，郭明錤認為超透鏡要進入主攝鏡頭領域最快也要到2028–2030年。

他分析稱，蘋果積極開發超透鏡技術，一方面看重其成本與技術優勢，另一方面則期待相關技術積累可為未來Apple Glasses新型人機交互終端儲備，屆時超透鏡市場或將爆發式增長。

值得一提的是，郭明錤還稱讚歌爾股份為全球超透鏡模組與貼合技術領軍企業，未來超透鏡落地應用將使歌爾成為最大受益者。

台積電 社交 蘋果

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