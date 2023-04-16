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馬斯克計劃推出人工智慧公司 與OpenAI競爭

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億萬富豪馬斯克。（路透）
億萬富豪馬斯克。（路透）

集微網消息，路透社15日援引英國《金融時報》報導，伊隆·馬斯克正致力於推出一家人工智慧初創公司，該公司將與ChatGPT製造商OpenAI競爭。

據報導，馬斯克正在組建一個由人工智慧研究人員和工程師組成的團隊，並且還在與SpaceX和特斯拉的部分投資者討論向他的新企業投資事宜。

馬斯克已從英偉達那裡獲得數千個圖形處理單元，這些系統為人工智慧和高端圖形等密集型任務所需的計算提供動力；此外，根據一份州備案文件，馬斯克上個月在內華達州注冊了一家名為「X.AI」的公司。

此前消息，生命未來研究所（Future of Life）曾發佈一封《暫停大型人工智慧研究》的公開信，呼籲所有人工智慧實驗室立即暫停比GPT-4更強大的人工智慧系統的訓練，暫停時間至少為6個月，理由是對社會和人性存在潛在風險。馬斯克等上千名科技人士和AI專家簽署該公開信。

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