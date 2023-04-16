美股上周五（14日）小跌，儘管三大銀行財報同創佳績，但投資人更在意Fed今年可能至少還會升息一次，且金融業高層警告近期金融業壓力讓他們看淡美國經濟前景。

投資人本周聚焦特斯拉和Netflix等財報表現。

道瓊工業指數上周五跌143點，那斯達克綜合指數和標普500指數各跌0.4%和0.2%。

不過，標普雖受到微軟和蘋果等科技股打壓，一周仍漲了0.8%，道指上漲1.2%，那斯達克也漲0.3%。

台積電ADR上周五漲0.2%，一周仍跌3.4%，費城半導體指數一周變動不大。

經濟面臨阻力之際，大銀行強勁的業績顯示，美國金融體系在持續升息環境下，資金有湧向大銀行之勢。摩根大通上周五勁揚7.6%，花旗集團大漲4.8%。

但摩根大通執行長戴蒙警告，矽谷銀行和Signature銀行上月倒閉，可能影響銀行放款，進而緊縮企業投資、交易、聘僱所需的資本。