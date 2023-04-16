美股三大指數收黑
美股上周五（14日）小跌，儘管三大銀行財報同創佳績，但投資人更在意Fed今年可能至少還會升息一次，且金融業高層警告近期金融業壓力讓他們看淡美國經濟前景。
投資人本周聚焦特斯拉和Netflix等財報表現。
道瓊工業指數上周五跌143點，那斯達克綜合指數和標普500指數各跌0.4%和0.2%。
不過，標普雖受到微軟和蘋果等科技股打壓，一周仍漲了0.8%，道指上漲1.2%，那斯達克也漲0.3%。
台積電ADR上周五漲0.2%，一周仍跌3.4%，費城半導體指數一周變動不大。
經濟面臨阻力之際，大銀行強勁的業績顯示，美國金融體系在持續升息環境下，資金有湧向大銀行之勢。摩根大通上周五勁揚7.6%，花旗集團大漲4.8%。
但摩根大通執行長戴蒙警告，矽谷銀行和Signature銀行上月倒閉，可能影響銀行放款，進而緊縮企業投資、交易、聘僱所需的資本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言