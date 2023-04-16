油價漲勢不墜 金價高點回落

原油價格連四周收紅，因跡象顯示全球市場供應收緊，促使國際能源署（IEA）對未來油價看漲示警。金價則受美元止跌彈升影響，從一年高點大幅回落，盤中一度失守2,000美元關卡，是過去七周來首次周線收黑。

倫敦布蘭特原油6月期貨14日漲0.3%，收每桶86.31美元。紐約西德州中級原油（WTI）5月期貨收漲0.4%，報每桶82.52美元。布蘭特周線漲1.5%，WTI漲2.4%，都連續第四周上漲，締造2022年6月來最長一波漲勢。

油價持續走高，一部分反映石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周意外減產的衝擊餘波盪漾。

IEA預測，今年世界石油需求可望增加每日200萬桶，達到每日1.019億桶，因大陸經濟復甦帶動需求增強。IEA預估到今年底，全球石油供應可能每日縮減40萬桶。

能源避險基金Again Capital合夥人季多夫說：「需求擴增和供應相對吃緊的說法再度盛行，使油價漲勢不輟。」

另外，隨美元止跌彈升，現貨黃金價格走弱，14日盤中一度跌至每英兩1,992.44美元，收盤跌幅為1.7%，報每英兩2,004.17美元；黃金期貨也從前市寫下的史上次高收盤價拉回，紐約商交所黃金6月期貨跌39.50美元，跌幅1.9%，收每英兩2,015.8美元。

Money Crashers執行長施拉格說，14日金價走勢「顯示短線已超買」。

RJO Futures高級市場策略師帕比洛尼斯表示，隨著進入聯準會5月決議前的「靜默期」，貴金屬市場可能會走弱，「價格將在2,000美元左右穩定下來」。

施拉格說接受MarketWatch訪問時說：「金價要打破紀錄，或許必須確定Fed升息周期已結束。市場愈來愈相信這種看法，但不確定性仍高。」