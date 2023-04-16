矽谷裁員 老將找到新舞台

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
近來縮編頻傳，迫使許多矽谷老將轉往中小型科技公司 ，甚至投身非科技領域。 （美聯社）
近來縮編頻傳，迫使許多矽谷老將轉往中小型科技公司 ，甚至投身非科技領域。 （美聯社）

對科技員工來說，獲聘於馳名業界的公司曾是終極的職涯成就。但是近來縮編頻傳，迫使許多矽谷老將轉往中小型科技公司謀職、甚至投身非科技領域的企業。

華爾街日報引述獵才顧問公司Riviera Partners合夥人萊斯指出，以往進入科技大廠意味可以工作多年，無需擔心飯碗不保，現在不再如此。勞動市場的轉變促使更多人在尋找科技職位時，放眼非科技產業或是志趣相符的新創公司，例如綠色能源或人工智慧（AI）。

職場數據供應商Revelio Labs分析公開的線上檔案，發現科技員工轉職到非科技公司任職的比率，去年底一反多年的下跌趨勢開始回升。萊斯說，要是能讓原本效力於科技巨擘的資深員工克服企業形象不符的心理障礙，招聘這些人到不知名的公司會比過去容易。但有意到小型新創企業任職的人，可能得做好減薪的心理準備。

邱約翰（音譯）是工程師，曾在Salesforce旗下的Tableau Software工作，隨著Salesforce啟動組織瘦身，他1月自請離職。他說：「我看到被資遣的人員，情況一團糟，很多被解僱者是績優員工，都是一些我敬佩的傑出同仁」。邱約翰接受減薪20%，轉往資料科學新創企業工作。轉赴原因是每天都能學到新東西，並能看到自己對協助打造產品的貢獻。

儘管臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet等相繼裁員，科技業整體人力仍維持成長。美國電腦工業協會（CompTIA）研究長赫伯特表示，失業率仍在2.2%的低點，代表員工被重新吸收。他說，技術服務和軟體發展多半是中小型業者，過去一年聘用最多科技人員，人力似乎轉往新創公司、網路安全商、科技顧問商。

此外，創投商SemperVirens合夥人蓋茲指出，金融服務業、餐旅業、物流業也更有機會從大型科技公司招人。她說，這些公司股價較低，給員工的福利待遇無法和科技巨頭競爭，是一大問題。現在他們高呼「實在太好了，我們終於招得到人了」。

新創企業 華爾街日報

延伸閱讀

矽谷華人科技盛會 台創業家主講AI新創受矚

影／少年在速食店打工狂滑手機 被主管炒魷魚後回嗆：妳又不是我媽

歐洲大規模裁員陷停滯 谷歌、亞馬遜等美國科技公司踢到鐵板

矽谷精英Bob Lee舊金山街頭遇刺身亡 享年43歲

相關新聞

矽谷裁員 老將找到新舞台

對科技員工來說，獲聘於馳名業界的公司曾是終極的職涯成就。但是近來縮編頻傳，迫使許多矽谷老將轉往中小型科技公司謀職、甚至投...

生成式AI火併 馬斯克參戰

生成式人工智慧（AI）正夯，特斯拉執行長馬斯克也投入此一領域。美國州政府文件顯示，他在內華達州創立了新的人工智慧公司「X...

油價漲勢不墜 金價高點回落

原油價格連四周收紅，因跡象顯示全球市場供應收緊，促使國際能源署（IEA）對未來油價看漲示警。金價則受美元止跌彈升影響，從...

輝達AI晶片要價140萬

隨著訓練和運作人工智慧（AI）軟體所需的晶片需求激增，輝達（Nvidia）最先進的繪圖顯卡在eBay上售價超過40,00...

美商務部長透露 200家企業申請晶片補助

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）14日表示，已有200多家廠商依據美國晶片法提出補助申請。美國規模390...

歐糧食通膨 兩大指數高漲

歐洲地區的通膨上升程度或許漸漸趨緩，但若縮小範圍到只聚焦糧食通膨，這一代最嚴重的生活開銷危機還在飆高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦