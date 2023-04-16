英提周五早下班 吸引Z世代

在勞工短缺危機持續未退之際，亟欲填補職位空缺的英國雇主為招募並留住Z世代員工，正紛紛祭出「周五早下班」的福利。

線上徵才平台Adzuna表示，提供周五縮短工時的職缺有大幅增加的跡象，這意味著員工將能實質提早幾小時開始享受周末。這個網站今年3月共有1,426則徵才廣告註明「周五提早上班」，比五年前同月只有583則翻增逾一倍，當時尚未爆發顛覆工作和生活的新冠疫情。

據Adzuna數據，這項福利鎖定的顯然是年輕員工，他們的年薪大多介於20,000至40,000英鎊（約新台幣153萬元），在幾個特定行業尤其明顯。截至4月3日，提供周五早下班福利的工程師職缺共有348個，提供類似福利的銷售工作則有207個，資訊科技職缺有156個，大學畢業生工作則有90個。

Adzuna共同創辦人杭特表示，這種轉變反映疫後「員工對雇主要求變多」。他說：「對求職者而言，一家能提出周五早下班誘因的公司，意味業主對工時的態度是可變通的，而且注重員工的福祉，這兩項因素對當今的就業市場而言至關重要。」

提供福利的雇主包括許多中大型企業。時尚業者DCK集團把這項優惠列在行銷部門職位的福利裡。航太公司雷神（Raytheon）也將此福利寫進其合約經理人的徵才廣告裡。

不過，這些設法改善工作條件和狀況的努力，尚未緩解英國的勞動短缺問題。目前英國勞動人口中的工作年齡人口仍比疫前短少21.6萬人，成為七大工業國集團（G7）經濟體中唯一尚未恢復到疫前水準的國家。