美商務部長透露 200家企業申請晶片補助

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）14日表示，已有200多家廠商依據美國晶片法提出補助申請。美國規模390億美元的晶片補助方案，旨在鼓勵美國本土製造晶片。

雷蒙多接受CNBC節目知名主持人克雷默（Jim Cramer）專訪，提到廠商申請如此踴躍，而且都是晶片業各領域的佼佼者，「現在資金需求超過我們將供給的數額，但我對這樣的結果，再高興不過。」

雷蒙多說，扶植晶片在美製造，是要砸下500億美元投資「美國國家安全」其中的一大任務。美國去年8月通過晶片與科學法，希望在全美發展多個半導體製造中心，以期維持美國科技的領先地位，對抗來自中國大陸的挑戰。

雷蒙多說，她尋求的是「在整個供應鏈、在美國有足夠的合適種類晶片」。她表示，部分補助資金將流向在美國境內的「封裝業者、先進製程業者」。

至於接受補助金也有重要但書。雷蒙多說：「必須花在美國。如果拿了我們的錢，就不能擴大在中國的先進製程。」雷蒙多認為，在美國本土製造晶片的成本雖然比較高，但不會是障礙，「補助會足夠，廠商們能夠負擔得起」。