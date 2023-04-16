輝達AI晶片要價140萬

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著訓練和運作人工智慧（AI）軟體所需的晶片需求激增，輝達（Nvidia）最先進的繪圖顯卡在eBay上售價超過40,000美元。

CNBC報導，臉書母公司Meta前顧問技術長卡麥克（John Carmack）14日發布推文表示，輝達的H100處理器在eBay上標價約40,000至46,000美元（約新台幣122.9萬元至141.3萬元）不等。有些零售商過去提供這款處理器的價格約36,000美元。

這款去年發表的處理器是輝達最新旗艦款AI晶片，效能超越號稱在AI應用上「最耐操」的A100處理器，A100的售價約10,000美元。

開發商正利用H100建構大型語言模型（LLM），這種模型也是聊天機器人ChatGPT等AI應用的核心。運作這些系統的成本相當昂貴，需要功能強大的電腦來一次處理極大量的數據好幾天或好幾周，也仰賴高超運算能力來生成文字、圖像或預測。

要訓練一套AI模型，尤其是像ChatGPT這樣的龐大模型，一次需要數百個輝達的高階晶片同時運作。

微軟已砸下數億美元購買上萬個輝達A100晶片來建構ChatGPT。輝達掌控了AI晶片絕大多數市場。

AI ChatGPT 語言

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