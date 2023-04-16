生成式AI火併 馬斯克參戰

生成式人工智慧（AI）正夯，特斯拉執行長馬斯克也投入此一領域。美國州政府文件顯示，他在內華達州創立了新的人工智慧公司「X.AI」，可能是要研發超級應用程式，與ChatGPT開發商OpenAI競爭。另外，他旗下的太空公司SpaceX終於取得「星艦」（Starship）的發射許可。

英國金融時報指出，知情人士披露，馬斯克正在籌組AI研究人員與工程師團隊，也與SpaceX和特斯拉的一些投資人商議將資金投注在他的新創事業投資上。

馬斯克的AI公司可能會用推特內容當作訓練語言模型的數據，並使用特斯拉的運算資源。

根據內華達州的企業紀錄，馬斯克3月9日成立一家名為X.AI的公司。他是公司唯一董事，家族辦公室主管柏查爾（Jared Birchall）則出任秘書。

此外，馬斯克已向輝達（Nvidia）採購數千個高性能繪圖處理器（GPU），這是能提供AI與高階繪圖等密集型任務所需運算能力的系統。

華爾街日報報導，馬斯克一直想開發名為「X」的萬能應用程式，新公司採用相同名字，暗示兩者有所關連，AI或許是他打造萬能應用程式的一環。

據悉馬斯克為實現AI宏圖，過去幾個月招兵買馬，想創立能與OpenAI抗衡的對手。OpenAI去年11月發布ChatGPT引發轟動，點燃投資人對該領域的狂熱。馬斯克已從字母公司（Alphabet）旗下的AI實驗室DeepMind挖來科學家巴布斯金（Igor Babuschkin），主掌新項目發展。

馬斯克2015年協助成立OpenAI，並和OpenAI現任執行長奧特曼（Sam Altman）共同擔任董事長。當時OpenAI旨在以「最能夠造福全人類的方式推展數位智慧，不受創造經濟報酬的限制。」

馬斯克2018年離開董事會後，便對該公司批評不斷。他憂慮OpenAI用訓練喚醒AI，且指控該公司「實際上由微軟掌控」，3月才與研究者、科技領袖聯名呼籲，暫停訓練強大的AI模型六個月。

另一方面，美國聯邦航空總署（FAA）14日核准SpaceX在德州博卡奇卡（Boca Chica）發射星艦，意味這家公司送人上月球甚至火星的計畫，締造了新里程碑。SpaceX宣布，星艦預定於最早當地時間17日早上7時升空。