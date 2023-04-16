歐糧食通膨 兩大指數高漲

歐洲地區的通膨上升程度或許漸漸趨緩，但若縮小範圍到只聚焦糧食通膨，這一代最嚴重的生活開銷危機還在飆高。

彭博資訊為衡量法國與西班牙的食物價格，分別以兩國的傳統料理編了法國紅酒燉雞（coq-au-vin）指數，以及西班牙海鮮燉飯（paella）指數。儘管3月整體通膨明顯緩和了，但這兩個指數仍居高不下。

根據法國農業暨營養部的全國食物價格資料，3月在法國煮一道紅酒燉雞，要花超過19歐元（21美元），比去年上漲15.4%。

法國是歐洲最大雞肉消費國，雞肉價格大約上揚18%；這道菜要放的另一種食材胡蘿蔔，更比去年3月貴了33.5%。材料當中紅酒是漲最少的，但也漲了8.4%，高於法國3月的6.7%整體通膨率。

在西班牙要料理出一鍋海鮮燉飯，成本也比一年前大增18.5%，所幸3月這個指數漲幅已較2月略降。由西班牙國家統計局資料查到的海鮮燉飯食材價格，跟去年3月比，漲最兇的是橄欖油，漲幅32.1%；豆類與蔬菜、米價分別年增27.8%、22.2%。相較下，西班牙整體通膨率僅3.1%。

彭博指出，春夏之間，西班牙人理應想多吃一點海鮮燉飯，但這道國民美食的烹調成本短期間可能降不下來。因為乾旱天候降雨量寫下歷史新低，使得稻米和蔬果只會更貴。

西班牙青年農民協會本周提出警告，從目前產量來看，年底前可能出現橄欖油短缺危機。稻米2022年產量已比2021年減少近四成，最大生產商形容是史上最差狀況。

歐洲南部是蔬菜水果生產重鎮，去年稻田、橄欖園也遭受旱災，今年還是壞天氣。目前西班牙鄉間大約60%受困於乾旱，義大利、葡萄牙農民的情況更糟。南歐與西歐剛度過異常溫暖乾燥的冬季，之後農業需要用的水源因而不足。