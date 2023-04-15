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美商務部長：已有200多家廠商申請晶片補助

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。路透
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。路透

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）14日表示，已經有200多家廠商根據美國晶片法案，提出補助申請。美國規模390億美元的晶片補助方案，旨在鼓勵晶片在美國本土製造。

雷蒙多接受CNBC節目知名主持人克雷默（Jim Cramer）專訪，提到廠商申請如此踴躍，而且都是晶片業各領域的佼佼者，「現在資金需求超過我們將要供給的數額，但我對這樣的結果，再高興不過。」

雷蒙多說，扶植晶片在美製造，是要砸下500億美元投資「美國國家安全」其中的一大任務。

美國去年8月通過晶片與科學法案，希望在全美發展多個半導體製造中心，以期維持美國科技的領先地位，對抗來自中國大陸的挑戰。此前，美國歷經新冠封鎖，以及伴隨的供應鏈亂局之後，發現過於依賴亞洲供應晶片，尤其是台灣，而台灣經常受到中國大陸的威脅。美國廠商過去多年來追求降低成本與增進效率，將晶片移往其他國家。從汽車到國防設備，幾乎每樣東西都需要使用晶片，如此重要的零件大部分來自國外，美國現在覺得太危險。

雷蒙多認為，在美國本土製造晶片的成本雖然比較高，但不會是個障礙。根據晶片法案提供的補助金，足以刺激更多晶片在美製造。她說，「補助會足夠，廠商們能夠負擔得起，他們也需要創新來降低成本。」雷蒙多很有信心，這個方案將會大為成功。

CNBC指出，目前超過半數的申請案屬於晶片法案補助的首個類別，這類別補助對象包括成熟與先進製程的晶片製造設施。根據美國國家標準暨技術研究院（NIST）公布的新聞稿，這些申請案的工廠地點，遍布美國35個州。

美國 半導體 晶片

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