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美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國大陸人民幣強勢挑戰。圖／路透
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國大陸人民幣強勢挑戰。圖／路透

近來唱衰美元前景的警告聲不絕於耳，例如暢銷書《富爸爸、窮爸爸》作者羅伯特·清崎就預言美元即將變成「廁紙」，知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）建議「現在就拋售美元」。美元真的岌岌可危嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄表示，一些美元末日說法出自於威瑪主義分子（Weimarists），亦即總是預言惡性通膨（hyperinflation）大難將臨頭的人士。例如，希夫2009年就堅稱，歐巴馬政府的政策將導致通膨一發不可收拾，但事實證明並非如此。

現在，這派人士提出新論點。許多國家對於「美元被當作制裁俄羅斯侵略烏克蘭的武器」感到震驚或不滿，已採取行動（至少是象徵性的）削弱美元在全球經濟扮演的角色。例如，中國大陸就要求石油生產商接受以人民幣支付，取代美元。

其他一些思緒較清楚的評論員，像是CNN主持人札卡里亞（Fareed Zakaria），也警告美元作為世界準備貨幣的地位變得岌岌不保。許多人以為，若是喪失準備貨幣地位，美國將陷入一場經濟災難。針對這兩大疑問，克魯曼分析如下：

問題一：美元假如失去準備貨幣地位會是大災難？

世界大多數貨幣並未在本國以外的地區廣泛使用，在國內仍很好用，繼續勝任貨幣的三種傳統功能：交易媒介、儲存價值、記帳單位。

例如，加幣、澳幣、紐幣和瑞典克朗，都不曾是準備貨幣。日本官員曾發願想把日圓轉化為全球貨幣，但並未成功。然而，澳洲、瑞典和日本人還是繼續用自己的貨幣在國內做生意，也沒見到惡性通膨的影子。

又如英鎊，古早時曾是支配地位堪比今日美元的國際貨幣，19世紀小說《環遊世界八十天》主角佛格就帶著裝滿英鎊鈔票的旅行袋，踏上冒險之旅，因為他明白各地都接受英鎊。

但英鎊的國際地位在第二次世界大戰後就江河日下，到1970年幾乎已蕩然無存。不過，英國的經濟依然靠英鎊運作，即使英鎊作為國際貨幣的時代已落幕，倫敦作為全球金融中心的地位甚至更加鞏固。

問題是，假如美元國際地位走下坡，過渡期會是什麼狀況？外國人或許持有超過1兆美元的美國貨幣，以100美元大鈔為主。假如外國持有人全都設法把手上持有的美鈔變現，會發生何事？

克魯曼給的答案是：聯準會（Fed）會償付他們，收回在市面上流通的美元，這麼做並不費勁，因為Fed持有5兆美元的美國公債和2.5兆美元的抵押擔保證券（MBS），大可局部賣掉一些來支應。若以為美元只靠外國人大量持有支撐，算術恐怕沒好好做。

總之，就算美元萬一喪失特有的國際地位，也沒理由惶恐。

問題二：美元的全球準備貨幣地位果真岌岌可危？

話說回來，美元真的會失去準備貨幣地位嗎？現在還看不出那種情況會發生。

的確，中國大陸崛起後，世界如今有兩大超級經濟強國。（如果歐元區不像現在那麼四分五裂，本可能三強鼎立。）所以，所謂人民幣可能對美元構成挑戰的說法，乍看下似乎言之成理。

然而，克魯曼指出，美元擁有難以匹敵的三大優勢。

1.在位優勢：人人都對使用美元習以為常，除非發生異常情況，否則難以讓人人改用其他貨幣。

2.開放的市場：美國的金融市場自由開放，不像中國大陸那樣對資本進出實施管制。

3.法治：除非你是意圖犯下戰爭罪行的獨裁者，否則無須擔心資產會遭美國政府沒收；對照下，在中國大陸，若你出言不遜犯了獨裁強人的忌諱，或許你有資產被剝奪之虞。

結論是：美元的地位看來相當安全穩固。但有一大威脅得注意：倘若共和黨掌控的眾議院拒絕提高舉債上限，導致美國主權債務違約，想必不會有好事發生。一個政治人物集體瘋狂之國發行的貨幣，值得誰信賴？

但若走到那種地步，美元準備貨幣地位受到威脅，比起美國面臨的其他諸多問題，可能算是最不嚴重的。

諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

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