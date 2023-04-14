使用者付費？受營收、法規壓力夾擊 社群媒體免費時代恐近尾聲

近來隨著整體網路廣告營收銳減，推特（Twitter）和臉書母公司Meta Platforms設法另闢財源、降低對廣告收入的依賴，例如開始探索付費訂閱制。這可能意味「社群媒體免費使用」的時代進入倒數計時。

財經網站MarketWatch報導，推特和臉書都開始提供消費者認證服務選項，但須支付月費而且不便宜。臉書認證服務智慧手機版月費14美元，網頁版認證月費11.99美元。Instagram收費相同，認證兩個帳戶得月繳24至28美元。

推特去年被富豪馬斯克買下並下市後，也推出藍勾勾（Twitter Blue）認證服務，每月訂費8美元，年費84美元。據分析公司Sensor Tower推估，馬斯克重新推出「藍勾勾」後，頭三個月只賺進1,100萬美元。

跟進新聞業腳步 社群媒體探尋付費訂閱模式

曾出版兩本專書談論訂閱制的顧問公司Peninsula Strategies創辦人凱曼巴克斯特指出，社群媒體公司正設法戒除對廣告營收的倚賴，因為廣告營收實在變化莫測。她說：「這已有前例可循，新聞業已經歷這個過程。」

Wedbush證券分析師艾夫斯說：「推特的認證服務勉強有一點成果。我認為對（Meta執行長）祖克柏和臉書來說，也會是上坡路。但趨勢顯然是朝這個方向前進：矽谷將不再免費提供服務。」

廣告營收流失+隱私法規趨嚴 須另闢營收蹊徑

Enderle Group分析師安德爾認為，這個趨勢才剛起步，因為社群媒體公司必須想辦法彌補大量流失的營收。他說：「業者領悟到，付錢給他們的客戶，並不是使用其服務的用戶。」此外，歐洲祭出更嚴格的隱私法規，美國終會跟進，也促使社群媒體公司設法因應，不能再靠銷售資料獲利。

凱曼巴克斯特說，隨著社群媒體公司設法因應資料隱私和廣告追蹤問題，即使未來廣告仍會是線上營收的一個重要來源，業者還是必須開拓新的營收來源。她說：「我無法想像他們能完全戒掉廣告，但在錯的時機投放不宜的廣告總是惹人厭，適當的廣告與服務則可能顯得很貼心。」她還提到，訂閱模式的優點是，更容易預測會有多少進帳。

至於首批訂閱模式能否帶來重大的營收源泉，仍是個大問號。下周起，美國科技公司開始緊鑼密鼓發布上季財報，投資人將在未來數周檢視Meta、Snap訂閱營收的初步表現如何，並觀察其他公司是否也打算跟進。