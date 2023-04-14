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比亞迪收購前福特工廠陷入停滯 巴西承諾提供比亞迪新激勵

集微網／ 集微網

集微網消息，比亞迪正與福特談判接管後者的巴伊亞州電動汽車廠，但這項談判陷入僵侷。據路透社報道，知情人士表示，巴西總統盧拉在訪問中國期間會面了比亞迪高管，承諾提供另外的政策優惠，以為其在巴伊亞州建廠尋求替代地點。

三位消息人士表示，比亞迪持續在與福特談判，以接管福特2021年關閉的巴伊亞州廠，並享受地區稅收優惠。不過，巴西官員昨（13）日為這項僵持的收購提供了一個新思路，即如果比亞迪與福特的談判沒能達成一致，比亞迪可以在巴伊亞州新建一座工廠。

福特和比亞迪均未立即回應評論請求。

消息人士稱，比亞迪明確表示該公司在建立新工廠方面沒有問題。一位巴西與會者透露：「比亞迪指出，有時改造一座工廠比新建一座工廠更費時。」

去年10月，比亞迪與巴伊亞州政府簽署了一份意曏書，計劃投資30億雷亞爾（合5.7億美元），在卡馬卡裡工業園區建設電動汽車工廠，該園區每年可生產約30萬輛汽車。一位熟悉比亞迪的消息人士在3月表示，巴伊亞州廠最終簽署協議的文件已經發送給福特在美國的高管，當時的談判「沒有障礙」。

德國媒體報道稱，目前福特接觸的潛在投資者多達15名，比亞迪衹是其中之一。除比亞迪外，汽車零部件供應商麥格納與荷蘭汽車製造商VDL Nedcar也有意購買福特在德國的薩爾路易工廠。

福特 巴西 電動汽車

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