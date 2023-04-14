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凱莉包熱賣 愛馬仕Q1營收大增23%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
消費者在倫敦一家愛馬仕（Hermes）門市外排隊，等著進去採購。美聯社
消費者在倫敦一家愛馬仕（Hermes）門市外排隊，等著進去採購。美聯社

由於中國大陸和美國消費者搶購凱莉包，高檔精品商愛馬仕（Hermes）今年第1季營收比去年同期成長23%，優於市場預期，顯示漲價和市場動盪似乎對有錢人的精品購物欲影響不大。

愛馬仕14日表示，上季銷售額為33.8億歐元（37.4億美元），以常態匯率計算，年比成長23%，優於分析師預期的16%。

愛馬仕表示，今年中國農曆新年業績「非常好」，上季不含日本的亞太營收成長22.5%，美洲地區的成長率亦有19%。愛馬仕去年第4季在中國大陸市場的表現，已勝過開雲集團（Kering）旗下的Gucci等對手，當時愛馬仕不計日本的亞太地收成長近25%。

路易威登集團（LVMH）本周稍早表示美國時裝與皮件需求出現減緩跡象，促使分析師關心美國市場展望，但愛馬仕財務長Eric du Halgouet說，美國客流量持續增加，4月以來的趨勢也都不錯。

他說，美國和中國大陸市場本月以來的趨勢類似第1季的表現，愛馬仕認為中國大陸市場的「動能良好」。

一些分析師認為，以定價力來看，愛馬仕的市場地位自成一格，其熱銷的手提包需求量通常都大於產能，許多愛馬仕包的二手轉售價也高。

愛馬仕計劃每年在祖國法國新增一家皮革製造廠，以支持皮件7%成長率的目標。執行董事長杜馬斯（Axel Dumas）上周宣布在諾曼第盧維耶的新廠開始營運，成為在法國的第21座皮革廠。這座廠可望提高凱莉包產量，這個與柏金包同是愛馬仕招牌皮件的手提包，在法國售價7,700歐元（約新台幣26萬元）。

愛馬仕股價今年以來上漲逾三分之一，市值上周首度站上2,000億歐元的象徵門檻。

愛馬仕

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