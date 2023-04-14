五角大廈洩密案主嫌落網！恐被依間諜法起訴關10年 明首度出庭

五角大廈機密文件外流，美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）因涉嫌洩露機密軍機，在13日被美國當局逮捕，罪名為涉及機密國防資訊傳輸，恐被判刑10年。特謝拉將於15日於波士頓首次出庭。

紐約時報報導，泰謝拉真實身分為麻州空軍國民警衛隊成員，由於事先掌握特謝拉持有多件武器，大約6名FBI幹員13日下午全副武裝前往特謝拉母親位在麻州城鎮戴頓（Dighton）的家中，不久後攝影機拍到身穿紅色褲子和短靴、戴著手銬被兩名幹員帶離家中。特謝拉將於15日於波士頓首次出庭。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）13日宣布，涉嫌洩露美國高度機密文件的特謝拉已被逮捕，特謝拉被依《間諜罪》起訴，因未經授權刪除、保留或傳輸機密國防訊息而遭逮捕。據信最高恐被判刑10年。

目前尚不清楚為何軍階僅一等兵的泰謝拉，為何能獲取一系列高機密文件，原因也尚待釐清。但根據在網上認識他的人說，泰謝拉不是吹哨人，與知名的吹哨者史諾登（Edward Snowden）不同，並非因為對不當行為或政府政策感到不滿。