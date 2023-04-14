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巴菲特再次強調對比特幣看法：這輩子看過很多人做蠢事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪投資人巴菲特把投資比特幣比成賭博。路透
億萬富豪投資人巴菲特把投資比特幣比成賭博。路透

有「股神」之稱的巴菲特再次強調他對比特幣和更廣泛加密貨幣的長期觀點，認為與這輩子看到過的賭博行為差不多。

他周三接受CNBC節目Squawk Box採訪時說：「我小時候不喜歡連環信，當時就想，我為什麼要轉寄連環信？這輩子見過很多人做蠢事。而我真的很同情。我的意思是，人們喜歡玩彩券，喜歡明天就能發財的想法。」

雖然巴菲特以前表達過這樣的觀點，但這次訪談叫人驚訝的地方在於，比特幣最近漲勢強勁，而股神沒改變看法。

巴菲特被提問，比特幣到什麼時候會「乏人問津」。比特幣存在了15年，周二突破3萬美元，是2022年6月以來首見。部分業內專家聲稱，相較於其他投資選項，比特幣是安全的避風港。但巴菲特把加密貨幣比作他1950年代度蜜月時在拉斯維加斯看到別人賭博。

巴菲特說：「我看著這些人，他們搭飛機飛幾千英里，迫不及待地跑來做不聰明的事。他們以為自己擲骰子能有好手氣之類的。我當時就想，如果人們都這樣，我能在這個國家發財。我沒那麼傻。」

巴菲特還說：「不曉得隔壁鄰居是做什麼的，只看到他們發了財，有些人就會抓心撓肝，他們閒坐時聽到另一半說『為什麼那傢伙有錢買第二輛車，為什麼我們錯過機會？』」他補充表示，「賭博的本能非常的強烈」。

根據CoinDesk，比特幣周四報價30,425美元，過去24小時上漲1.5%。但這個價位距離2021年11月創下的最高紀錄還很遙遠。

比特幣 巴菲特 賭博

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