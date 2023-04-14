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美西岸港口資方：勞資糾紛仍在干擾長堤與洛杉磯港作業

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
太平洋海事協會（PMA）表示，本周勞資糾紛仍在阻礙長堤與洛杉磯港的貨物流動。路透
太平洋海事協會（PMA）表示，本周勞資糾紛仍在阻礙長堤與洛杉磯港的貨物流動。路透

彭博資訊報導，代表船公司和碼頭營運商的太平洋海事協會（PMA）表示，本周勞資糾紛仍在阻礙長堤與洛杉磯港的貨物流動。

PMA上周指控，國際碼頭及倉儲工會（ILWU）最大的當地部門阻礙員工上工兩天，關閉洛杉磯－長堤港區的馬頭。PMA在13日表示，ILWU正試著推行新策略，藉由拖延派遣港口勞工，擾亂營運，「這些違法的勞工行動已干擾美國一些最大且最熱絡的碼頭（作業），而這些碼頭在全國貨物進出市場的流動扮演關鍵角色」。

彭博記者致電ILWU發言人，但未獲立即回覆。

PMA從5月以來便已在和代表2.2萬名西岸碼頭勞工的ILWU，持續磋商新的勞工協議，取代已在7月到期的舊合約，其中一個主要議題是港口採用的自動化水準、以及是否會導致工作流失。

目前美國南加州港口的貨物量已比去年高點銳減超過30%，勞資協商一再拖延，已促使零售商、製造商及其他進口把貨物改道東岸與墨灣港口卸貨，以免運輸受阻。

美國國家製造商協會去年估計，若長堤－洛杉磯港關閉，每天可能造成約5億美元的損失。

碼頭 美國 洛杉磯

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