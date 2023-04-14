亞馬遜加入生成式AI大戰 搶攻企業客戶

亞馬遜（Amazon）雲端運算部門AWS在13日釋出一套新的人工智慧（AI）工具，幫助其他公司開發自家AI聊天機器人與影像生成服務，使科技巨擘之間的生成性AI大戰進一步升溫。

全球最大雲端運算服務供應商AWS主要搶攻企業客戶，提供BedRock服務，讓客戶客製化自家的基礎模型，除了和亞馬遜自有的AMazon Titian基礎模型相容，也提供來自其他公司的模型選單作為選擇，首批第三方選項將包括新創公司AI21實驗室、Anthopic及Stability AI等業者的工具。熱門AI聊天機器人ChatGPT的開發展OpenAI已提供類似服務。

BedRock服務的基本伺服器將綜合採用亞馬遜自家的AI晶片、以及輝達的AI晶片，將讓AWS客戶不必處理基礎的資料中心伺服器問題，就能測試運行這些技術。除了新的AI工具，亞馬遜也擴大開放客戶使用其自家晶片。

AWS執行長Adam Selipsky時說：「這整個領域真的非常、非常新，也真的是生成性AI的開端。許多不同的公司都將有許多發明。」

AWS說，其AI更適合企業，因為只會根據一家客戶的內部文件等數據進行訓練，不向其他模型是用更廣泛的網頁訓練，成為企業更安全的選項。