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黃金大漲再度逼近歷史高價 油價回跌但有支撐

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

黃金周四大漲逾1%，反彈至一年來高點，再度接近歷史最高價位。國際油價周四下跌逾1美元，主要是石油輸出國組織（OPEC）的報告激起市場對夏季需求的擔憂，另外，交易商在上一交易日的指標原油價格達到一個多月高點後，獲利了結。

金價上漲，因為更多疲弱的美國經濟數據支持了聯準會（Fed）將暫停升息的押注，中等程度的經濟衰退前景也讓投資人急於尋求避險。

黃金現貨周四上漲1.4%，報每英兩2,042.50美元，是2022年3月以來的最高價，距離2020年創下的歷史最高價還差約30美元。美國黃金期貨收漲1.5%，報2,055.30美元。

近日公布的美國經濟數據疲弱，而避險的黃金在經濟或金融不確定性時期往往上漲，另外，較低的利率也提升了黃金這種非孳息資產的吸引力。Heraeus公司的貴金屬交易員Alexander Zumpfe說，「經濟數據強化了市場對（Fed）升息周期接近尾聲的評估，」黃金因而得到青睞。

不過彭博資訊提醒，聯準會至少5月會再升息的預期，可能抑制金價漲幅。

油價方面，布蘭特原油周四下跌1.24美元，或1.4%，報每桶86.09美元。美國西德州原油，下跌1.10美元，或1.3%，報每桶82.16美元。

這兩大指標原油在周三都上漲約2%，達到一個多月來的最高點，原因是美國通膨降溫刺激市場對於Fed將停止升息的預期。

OPEC周四發布的報告則是提到，今年夏季石油需求存在下行風險，是OPEC與夥伴國（OPEC+）2日意外宣布減產的部分背景因素。不過OPEC對2023年全球石油需求增長預期，維持不變。

路透分析，儘管油價周四下跌，但OPEC+本月初的減產決定，已經推動布蘭特原油本月至今大漲了近8%，繼續提高了人們對石油市場未來可能供應吃緊的預期。

由於OPEC維持今年全球石油需求增長預測，油價跌幅受到控制，其他經濟指標也給油價進一步支撐。例如，美元指數周四跌至兩個月低點，美國公布3月生產者物價指數意外下降，提振Fed升息周期接近尾聲的預期。

美元走弱使得以美元計價的石油，對持有其他貨幣的投資者來說更加便宜，從而提升了需求。 瑞穗銀行分析師Robert Yawger舉例說，中國大陸作為原油和成品油的最大進口國，需求復甦為油價提供更多支持。

其他金屬價格周四也多上揚，現貨白銀上漲1.6%，至一年來的高點；鉑金跳漲3.7%；鈀金上漲3.8%。

油價 經濟衰退 OPEC

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