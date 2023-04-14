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這檔打敗98%同業的基金 預估晶片業獲利上半年是谷底

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
一檔擊敗98%同業的新興市場股票基金，正押注台積電等亞洲晶片製造商。路透
一檔擊敗98%同業的新興市場股票基金，正押注台積電等亞洲晶片製造商。路透

儘管晶片業正苦於需求下滑和庫存過剩，一檔擊敗98%同業的新興市場股票基金正押注亞洲晶片製造商。

百達資產管理駐倫敦的高級投資經理人Young Jae Lee說，庫存調整可能會在今年上半年繼續，但今年下半年有望隨著季節性因素，而出現一些需求復甦，他共同管理Global HighYield Emerging Equities Fund。由此來看，上半年可能是獲利低谷。

這檔規模6.65億美元基金持股最多的股票，三星電子和台積電，今年來報酬率為11%。Lee說，該基金去年底已擴增對新興亞洲科技業的加碼部位，約占總持股的四分之一，特別是硬體公司。

Lee接受彭博資訊採訪時說，整個記憶體晶片產業都正在減產，一些企業正面臨自雷曼危機以來最大的虧損，供需將在未來六個月內恢復平衡，典型的景氣循投資人會想逆勢投資，因此買在谷底、賣在高點。

他認為，台積電和三星電子等業界大咖較能受惠於需求復甦，因為擁有較大的市占率、及較強的資產負債表，擁有激進壟斷地位的台積電有望搭上人工智慧（AI）熱潮，因為更廣泛的採用AI需要更多高階晶片。

Lee說，中國大陸和其他北亞股市脫穎而出的表現，可能持續到今年底，針對中國大陸股市，他偏好高殖利率股，包括白色家電、運動用品、金融及不動產。

儘管美國利率和美元即將到頂，有利亞洲成長股，他仍把股息視為今年的重要策略，因為市場波動居高不下，且美國還是高度可能陷入衰退，因此成長股優於大盤的表現，可能不是那麼絕對。

台積電 庫存

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