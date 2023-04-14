美元連跌三天至兩個月低點 歐元升至一年來最高

美元周四連續第三天下跌，美元兌一籃子貨幣的美元指數（DXY）觸及兩個月來低點；歐元兌美元則是升值至一年來最高。在這之前，美國公布的3月生產者物價指數（PPI）意外下跌，提振了市場對於美國聯準會升息周期接近尾聲的預期。

周四美元指數跌至101，為2月2日以來最低。歐元兌美元匯價達到1.1068美元，為2022年4月1日以來最高。

美國3月PPI下降0.5%。在截至3月的12個月當中，PPI年增率為2.7%。這是自2021年1月以來，與前一年同期比較的最小漲幅。周三發表的3月消費者物價指數（CPI）年增率5%，也低於2月的6%；但剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI，則由2月的5.5%升至5.6%。

ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button說：「現在市場的訊息是，我們正在回到一個低通膨的世界。下一個主要的交易因素是，通膨恐慌已經結束。」

路透報導，美國聯邦基金利率期貨交易員目前的定價是，聯準會（Fed）的指標利率將在6月從現在的4.830%達到峰值5.01%，然後，在12月回落到4.34%。

下一個重要的美國經濟數據，將是14日的零售銷售數字，市場將據以分析通膨如何影響消費者支出。

另外，上周美國初次申請失業金人數增加超過預期，是勞動力市場狀況鬆動的跡象。

歐洲央行相對更加鷹派，預計將繼續升息以解決通脹問題，這對歐元構成提振。eToro的全球市場策略師Ben Laidler表示，「我們看到利差出現了有利於歐元的戲劇性波動。美國通膨下降和經濟衰退風險上升，共同推動了今年稍後聯準會將降息三次的預期。而仍然鷹派的歐洲央行，則還準備進一步升息。」

花旗歐洲外匯策略師Vasileios Gkionakis在最新的分析報告中寫道：「我們重申歐元兌美元朝1.15升值的預期。」

歐洲央行管理委員會委員兼斯洛維尼亞央行總裁瓦斯列（Bostjan Vasle）周四就表示，鑒於潛在通膨率頑固地居高不下，歐洲央行需要繼續升息，下一步行動可能是升息25個基點（1碼）或50個基點（2碼）。

德國央行總裁暨歐洲央行執委納格爾也說，儘管歐元區的核心通膨率可望在未來幾個月開始改善，但歐洲央行的貨幣政策仍有一段路要走。

根據彭博資訊報價，周四美元兌日圓下跌0.4%，至132.65日圓兌1美元。對風險偏好敏感的澳幣大漲1.5%，至澳幣1元兌0.6794美元，創2月24日以來最高價。

澳洲3月就業數據連續第二個月優於預期，失業率保持在50年低點3.5%附近，強勁的就業報告代表了澳洲央行的緊縮行動，可能還不能結束。