台積電ADR小漲 但漲幅小於費半和美三大股指

聯合國估計，印度將在4月14日這一天全國人口達到14億2577萬5850人，超越中國大陸成為世上人口最多的國家。 國際貨幣基金（IMF）發布2023年經濟展望時表示，在充滿悲觀情緒和經濟步履蹣跚的一年中，印度仍然是個亮點。印度和中國預計將貢獻今年全球經濟成長的50%。像蘋果這樣的大公司正在將產能轉移到該國，印度央行認為該國將在2029年成為世界第三大經濟體。 然而，印度在迎接人口紅利時期之前，卻還有許多問題要解決，恐怕沒那麼容易...

2023-04-14 07:00