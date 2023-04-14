台積電ADR小漲 但漲幅小於費半和美三大股指
台積電ADR周四小漲0.21%，收紅在87.05美元，較台北交易溢價4.15%。
美國股市周四大幅收高，因經濟數據顯示通膨降溫、勞動市場放緩，助長了市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）激進升息周期可能很快接近結束的樂觀情緒。
道瓊工業指數上漲383.19點，或1.14%，至34,029.69點；標普500指數上漲54.27點，或1.33%，至4,146.22點；那斯達克指數上漲236.94點，或1.99%，至12,166.27點。
費城半導體指數同日上漲0.73%。
台灣加權股價指數周三下跌128.21點，或0.80%，至15,804.76點，台積電跌1.92%，收黑在510元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 111.51 -2.79 103.50 3.16
中華電 CHT 124.93 +1.31 124.00 0.75
台積電 TSM 531.16 +0.21 510.00 4.15
聯電 UMC 51.38 +1.08 51.60 -0.43
*匯率換算依據紐約時間下午6:30彭博數據
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