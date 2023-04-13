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希望德國提高晶片廠補貼？當地官員促英特爾先擴大投資

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
英國金融時報報導，德國政府正催促英特爾擴大其在該國興建170億歐元的新晶片廠投資規模。路透
英國金融時報報導，德國政府正催促英特爾擴大其在該國興建170億歐元的新晶片廠投資規模。路透

德國政府正在催促英特爾擴大其在該國興建170億歐元的新晶片廠投資規模，以換取這項具歷史里程碑意義的計畫獲得更高國家補貼。

英國金融時報（FT）報導，這家美國半導體集團將從柏林當局獲得68億歐元的補貼，在德東城市馬德堡建造大型晶圓廠（或晶片製造廠），這是二戰以來德國最大的外國直接投資。

報導引述消息人士說，英特爾希望補貼能提高到至少100億歐元，理由是能源和建築成本上漲。德國官員則表示，他們可以增加財政支持，但前提是英特爾要擴大投資。

薩克森-安哈特邦（首府為馬德堡）的經濟部長舒爾策說：「按邏輯來說，如果投資規模增加，補貼水平也會提高」。一名德國官員說：「我們需要與英特爾相互遷就」。

然而，要求英特爾增加投資可能在關鍵時刻增加該公司的財務壓力。英特爾日前表示，在銷售意外下滑迫使其削減股利以節省現金後，今年將節制資本支出。

德國政府與英特爾洽談興建新晶片廠的時機，適逢拜登政府為晶片製造商提供數千億美元補貼以增強美國的晶片造能力，這為歐盟帶來巨大壓力，須有相對回應措施，否則就有可能看到投資從歐洲流向美國。

半導體 英特爾 德國

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