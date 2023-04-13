巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票 曾經出售是「愚蠢的」

集微網消息，據SquawkBox視頻，「股神」巴菲特（Warren Buffett） 12日接受CNBC專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果股票。他補充表示，蘋果是一家很棒的企業，蘋果CEO庫克（Tim Cook) 管理得非常好。

繼巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在短短幾個月後就出售所持蘋果處理器製造商台積電85%的股份後，巴菲特強調，他不考慮出售任何蘋果股票。他此前曾將地緣政治因素作為出售台積電的主因，但他選擇堅持購買蘋果。

巴菲特受訪時表示，蘋果是一個非常有價值的工具。他擧例：「如果你是蘋果用戶，有人給你1美元，唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而且你永遠不能再買另一台，你不會接受它。與之對比的是，有人給你1萬美元，要你不要再買福特，你可能會拿這1萬美元去買一輛Chevrolet。」他補充給表示，波克夏無法發展這樣的業務，所以公司擁有很多蘋果股票，並隨著時間推移提高持股。

蘋果CEO庫克十年前接下公司舵手的位置，在一片質疑聲中，帶領蘋果站穩腳步、再創高峰。巴菲特認為，庫克關心蘋果設備被濫用的問題是「最典型CEO」的表現。他表示，庫克了解業務，蘋果產品基本上是蘋果聯合創辦人史蒂夫賈伯斯（Steve Jobs）發佈的，但庫克以一種非凡的方式管理著這家公司。「我喜歡這種方式」，巴菲特稱讚到。

據悉，波克夏為蘋果第三大股東，持有9.15億股，是波克夏第二大股東的5倍。波克夏確實曾有過一次基於稅收目的賣了蘋果股票，但如今他堅持「不考慮出售任何蘋果股票」。回憶這段經歷，巴菲特表示，當時從稅收角度來看，出售一些蘋果股票似乎是個好主意，這實際上這是「一筆愚蠢的交易」。