快訊

護盤275天史上最長！ 國安基金今宣布退場

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票 曾經出售是「愚蠢的」

集微網／ 集微網
「股神」巴菲特 。 路透社
「股神」巴菲特 。 路透社

集微網消息，據SquawkBox視頻，「股神」巴菲特（Warren Buffett） 12日接受CNBC專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果股票。他補充表示，蘋果是一家很棒的企業，蘋果CEO庫克（Tim Cook) 管理得非常好。

繼巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在短短幾個月後就出售所持蘋果處理器製造商台積電85%的股份後，巴菲特強調，他不考慮出售任何蘋果股票。他此前曾將地緣政治因素作為出售台積電的主因，但他選擇堅持購買蘋果。

巴菲特受訪時表示，蘋果是一個非常有價值的工具。他擧例：「如果你是蘋果用戶，有人給你1美元，唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而且你永遠不能再買另一台，你不會接受它。與之對比的是，有人給你1萬美元，要你不要再買福特，你可能會拿這1萬美元去買一輛Chevrolet。」他補充給表示，波克夏無法發展這樣的業務，所以公司擁有很多蘋果股票，並隨著時間推移提高持股。

蘋果CEO庫克十年前接下公司舵手的位置，在一片質疑聲中，帶領蘋果站穩腳步、再創高峰。巴菲特認為，庫克關心蘋果設備被濫用的問題是「最典型CEO」的表現。他表示，庫克了解業務，蘋果產品基本上是蘋果聯合創辦人史蒂夫賈伯斯（Steve Jobs）發佈的，但庫克以一種非凡的方式管理著這家公司。「我喜歡這種方式」，巴菲特稱讚到。

據悉，波克夏為蘋果第三大股東，持有9.15億股，是波克夏第二大股東的5倍。波克夏確實曾有過一次基於稅收目的賣了蘋果股票，但如今他堅持「不考慮出售任何蘋果股票」。回憶這段經歷，巴菲特表示，當時從稅收角度來看，出售一些蘋果股票似乎是個好主意，這實際上這是「一筆愚蠢的交易」。

巴菲特 台積電 蘋果

延伸閱讀

台積電跌破季線 總裁魏哲家3月獲限制型股票46張

台積電跌破季線 下跌5元至515元

健康食物靠邊站！巴菲特：寧願減壽也要享用甜點、可樂

巴菲特：銀行倒閉還沒結束 但儲戶不需要擔心存款

相關新聞

係金欸！他愚人節當天中頭獎「以為被整」 獎金達歷來最高12億

美國愛荷華州一名男子在愚人節當天買了一張彩券，結果中了大獎，獎金高達4003萬美元（約新台幣12多億元），讓他一度以為自...

蘋果靠三家台廠讓「印度製」iPhone增兩倍至70億美元

蘋果公司上一個會計年度在印度組裝的iPhone價值超過70億美元，代表在這個全世界成長最快的智慧手機市場中把iPhone...

巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票 曾經出售是「愚蠢的」

集微網消息，據SquawkBox視頻，「股神」巴菲特（Warren Buffett） 12日接受CNBC專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果股票。他補充表示，蘋果是一家很棒的企業，蘋果CEO庫克（Tim Cook) 管理得非常好。

美衝刺電動車 挑戰陸廠霸業

在許多美國大型科技公司裁員之際，美國政府正擁抱乾淨能源，看好這個領域將可創造大量就業機會。美國也正大舉投資電動車和電動車電池，期盼打破中國大陸在電動車領域的獨霸局面。

亞洲電子支付夯 僅日本、泰國愛用現金

亞洲雖是全球發展電子錢包的灘頭堡，但還有國家習慣用現金支付！美國支付服務顧問公司公布最新報告，亞洲的線上支付發展領先其他地區，2026年使用電子錢包比率將超過6成。不過，包括日本、泰國與越南等國家由於文化與經濟因素，使當地使用現金交易的比率仍高。

分析師預測 日圓匯價今年底前將升抵120日圓

分析師看好日圓對美元匯率今年底以前有望升值到120日圓兌1美元，原因包括美國利率即將攀封、而日本才正要調整超寬鬆的貨幣政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦