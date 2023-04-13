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亞洲電子支付夯 僅日本、泰國愛用現金

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
經濟更為成熟的日本，當地使用現金支付仍普遍。(Photo MIKI Yoshi-hito on Flickr used under Creative Commons license)
經濟更為成熟的日本，當地使用現金支付仍普遍。(Photo MIKI Yoshi-hito on Flickr used under Creative Commons license)

亞洲雖是全球發展電子錢包的灘頭堡，但還有國家習慣用現金支付！美國支付服務顧問公司公布最新報告，亞洲的線上支付發展領先其他地區，2026年使用電子錢包比率將超過6成。不過，包括日本泰國越南等國家由於文化與經濟因素，使當地使用現金交易的比率仍高。

6成泰國人愛用現金

據《日經新聞》報導，金融與支付處理公司FIS指出，2022年從亞洲交易使用現金支付來看，以泰國56%最高，其次為日本的51%及越南的47%。

報告指出，雖然泰國在使用銀行服務的人口數已經取得極大進展，但沒有銀行帳戶的消費者比率仍偏高，代表當地使用卡片支付發展仍有待突破，當地支付方式在現金外，其次為數位錢包佔23%、信用卡與簽帳卡分別為11%及7%。

日本卡費高、ATM普及

至於經濟較成熟且人口老化的日本，現金仍廣泛被使用，原因包括ATM相當普及與信用卡費用偏高等，造成小型商家不願接受線上支付。日本1980年代後期發生股票與房地產大跌，加上在過去25年處於低通膨或負通膨時代，因此，讓當地持有現金的人更加願意持有現金。FIS預估，2026年日本使用現金的比率將來到37%，成為亞洲地區最高。

據《PaymentsJournal》報導，日本銀行、日本消費者信貸協會和日本支付協會的報告指出，2022年日本無現金購物規模達8,380億美元，成長17%，但當地無現金支付也只佔總消費36%，比率遠低於多數西方市場，更與鄰國南韓截然不同，後者有高達8成的人表示偏愛無現金支付方式。

東南亞線上支付盛行

近期新加坡Grab與印尼的GoTo在發展線上支付上已取得進展，相關的服務在越南還有MoMo與菲律賓的GCash。

報告指出，2026年亞洲將是全球使用電子錢包的龍頭，在36.7兆美元市場規模上使用電子錢包佔59%，比中東的24%、歐洲的2成與北美的16%都高。

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日本 泰國 越南 行動支付

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