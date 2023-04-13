馬斯克談重整推特：我睡公司、CEO是柴犬

馬斯克（Elon Musk）接手推特後，一連串激進整頓手法，引起全球熱議。

昨晚「突襲」式地接受《BBC》訪問，他揭露重整這個社群平台的甘苦：原來嚴酷裁員，是因公司現金流極度困窘不得不做的行為；為了節省時間，他有時還睡辦公室。另外，他坦承上次總統大選投給拜登。馬斯克還說了什麼驚人之語？

這場訪問中，馬斯克鮮明地展現出他的性格，與其說這是一場專訪，反而更像對談。因為馬斯克不太常接受專訪，這次《BBC》記者原先是想和他溝通《BBC》被標記為「政府資助媒體」（government-funded media）並不合理的問題，馬斯克忽然回信，表示願意受訪，只是時間、地點、形式都由馬斯克決定。

訪問時，馬斯克時常切換角色，有時候真心誠意地和記者探討言論自由的疆界，有時又突然戲謔地表示自己已經卸下推特執行長職責，交棒給他養的柴犬Floki。

He’s great with numbers! pic.twitter.com/auv5M1stUS — Elon Musk (@elonmusk) 2023年2月15日

切換回商人時，他則大談推特的現金流問題，霎時又反過來談關於《BBC》縮略語的成人笑話。當《BBC》記者向他道謝，宣告訪問結束時，馬斯克卻不願接受，選擇繼續在推特的公開語音聊天室徵求提問，讓這場採訪變得特別漫長。

馬斯克談推特：接手時現金流是負30億！

馬斯克當初用440億美元的價格買下推特，他表示入主後，發現推特花錢不務實，「經營得就像非營利機構一樣。」

當時現金流是負30億美元，讓推特只剩下4個月生存時間，他被迫祭出節省成本的最後一招：裁員。

馬斯克將約莫8000人的推特團隊，大刀闊斧地砍到1500人，他也正當化自己的做法，「必須採取極端行動。」馬斯克承認，經營推特的痛苦程度極高（pain level has been extremely high），儘管平常在推特上時常轉發關於自家企業的迷因，但他表示，「這畢竟不是一場派對。」

不過，他很快補充，經營推特並不是一件無聊的事情，雖然過程中犯下許多錯誤，「我感覺公司正在往正確的方向前行。」

此外，重整推特的一天日常，到底是怎麼過？手上還有特斯拉等眾多公司要管的馬斯克坦承，自己有時會睡辦公室，公司內部圖書館有個角落算是他小睡時會去的地方。不過，馬斯克也不忘提醒記者，自己已經卸下執行長職位囉，如今當家的是他養的柴犬。

WATCH: The moment @elonmusk confronts @BBC reporter @JamesClayton5 for not being able to provide a single example of hate speech he has witnessed on Twitter.

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Elon also points out the BBC’s double standards regarding Covid misinformation. pic.twitter.com/EBRCcOrTP4 — Censored Men (@CensoredMen) 2023年4月12日

談言論自由：「誰有決定對與錯的權力？」

在馬斯克尚未買下推特之前，美國前總統川普的推特帳號因為發言涉及不實言論，遭到平台禁止，能否恢復川普的帳號，始終是支持者和右派團體的關心重點。討論到這個問題時，馬斯克出人意料地表示，上次選舉中，自己並非投給川普。

馬斯克強調，推特應該扮演宛若市民廣場一樣開放的公共空間，而不是推升黨派政治的地方。這個願景很迷人，但實務上會遇到假資訊不受管制，記者針對這個問題提問時，馬斯克反問，「誰能夠扮演仲裁者角色？」

馬斯克也切出自己對於言論自由設下的界線：法律。例如鼓勵謀殺就屬於一種仇恨言論，這是不被允許的。

不過，根據《BBC》記者訪問推特內部人士，因為人力縮減和營運重心轉移，推特曾建立起的諸多措施失效，現在再也無法抵擋網路霸凌、國家參與的虛假訊息、兒童色情傳播等重大問題。學術研究也能佐證推特員工的說法，在馬斯克領導之下，網路霸凌、騷擾、厭女等現象都更加頻繁。

不過， 當馬斯克談到媒體對他的報導並不友善，甚至每天都在嚴厲批評時，他卻意外「有感」地說「某些國家的媒體無法對有權力的人說壞話，」

難道，他開始羨慕起極權國家管制媒體？他隨即話鋒一轉補充，有自由的媒體是很好的。

談ChatGPT引發的AI風暴：「避免對公眾帶來危險」

長久以來，馬斯克提醒世人注意AI的危險。上個月也和一眾學界與產業界的專家們發表公開連署信，呼籲暫停先進AI系統的開發6個月，引發激辯。

這次受訪時，馬斯克表示，應該要有負責規範AI的團體，以免對公眾帶來危險。事實上，因為ChatGPT掀起的風潮，OpenAI在自家部落格提出了配合政府監管的決心，拜登政府也在蒐集管制AI系統的政策意見。

整場訪問馬斯克有時嚴肅以對，有時避重就輕，這也讓人難以確定，他到底是在說笑，還是真心。

無論如何，這位舵手已經帶領推特航向與過往截然不同的地方。未來推特會不慎觸礁，還是跟著特斯拉一樣脫離競爭的泥濘、與SpaceX一齊登月？時間會給我們答案。

（本文出自2023.2.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）